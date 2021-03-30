自然孔腹腔鏡手術 降低子宮肌瘤術後疼痛感
健康醫療網
2021-03-30 10:31:01
【健康醫療網／記者林怡亭報導】三十多歲的小雯（化名）因經血過多及子宮內肌瘤達9公分，前至台北中山醫院婦產科門診，經鍾國騰主任評估，認為小雯尚未生育且年紀仍輕，加上條件合適，因此建議她進行「自然孔腹腔鏡手術」，術後不僅肚皮無傷口、疼痛少，也在短短兩天就順利出院，回到正常生活。
子宮肌瘤手術選擇性多 醫病溝通選擇個人化治療台北中山醫院婦產科主任鍾國騰醫師表示，子宮肌瘤是常見的婦女疾病，育齡發生率超過20%，40歲以上女性則有30~40%左右的發生率。多數子宮肌瘤患者不需手術，只需觀察追蹤即可；但若肌瘤合併異常出血、腹部疼痛或肌瘤快速長大壓迫到膀胱，造成頻尿現象，甚至壓迫到直腸導致便秘等情況，則需要進一步積極治療。目前子宮肌瘤的治療種類很多，除了傳統剖腹手術、腹腔鏡子宮肌瘤切除術（達文西機器手臂手術、傳統三孔或四孔腹腔鏡手術）、子宮鏡肌瘤切除手術，以及小雯採用的自然孔腹腔鏡手術等方式外，目前也有海扶刀無創治療，患者務必先與專業婦產科醫師溝通，而醫師也會依照個人病情狀況，評估適合的治療方式。自然孔腹腔鏡切除肌瘤 降低手術疼痛及心理壓力鍾國騰醫師說，「自然孔腹腔鏡手術」是將腹腔鏡從陰道進入進行子宮肌瘤切除，案例小雯僅在術前施打一針止痛針，術後則無需使用到止痛針，由於不會在肚皮留下傷口，也大幅減輕術後疼痛感，同時降低患者對於手術的心理壓力，患者幾乎隔日就可下床活動。不過，並非所有子宮肌瘤患者都適合採用這種手術方式，先決條件除了陰道需要有足夠空間外，若有骨盆腔沾黏的患者則不適用，因此醫師的經驗累積以及專業度更是重要的考量之一。子宮肌瘤勿輕忽 醫師呼籲應早期發現積極治療鍾醫師提醒，雖然子宮肌瘤多數是良性，不會直接危及生命，但患者切勿忽視肌瘤存在，因為子宮肌瘤可能會影響生育，或引起其他婦科併發症，如長期經血量過多導致貧血，嚴重時甚至會影響心臟功能，呼籲患者應及早發現，及早積極接受治療。資料來源：健康醫療網 自然孔腹腔鏡手術 降低子宮肌瘤術後疼痛感健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊