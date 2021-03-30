｢再忙，也要喝杯咖啡！｣早餐要搭配咖啡、提神要來杯咖啡，你是不是也是咖啡成癮的其中一人呢？在桃園，有一群人因為自己愛喝咖啡而開始種植咖啡豆，想體驗香醇咖啡的生產過程嗎？那你來對地方了！我是廣告 請繼續往下閱讀
想要喝香醇咖啡 這4間農場非試不可
楓茶米休閒農業區好楓戶農家地點：桃園市龜山區電話：聯絡資訊請洽「好楓戶農家」臉書價位：體驗活動333元／人（依現場實際為主）好楓戶的咖啡樹座落在田野旁，農場主人帶我們走一趟田野導覽，接著一起採摘了一籃的咖啡豆回到工作坊進行剝豆、脫殼，還認識很特別的烘豆方式「手把陶鍋烘豆」，才知道原來手搖方式烘豆，風味是機器無法取代。想要不同的咖啡體驗，品不同的咖啡香，來楓茶米就對了，趕緊追蹤粉絲頁抓緊活動資訊喔！良美農場地點：桃園市龜山區電話：03-320-8418價位：體驗活動250元／人（依現場實際為主）良美農場主人說之所以開始種植咖啡是因為爸爸知道家裡的孩子們愛咖啡，為了讓孩子們能夠更健康喝咖啡，因此開始在山上種植。良美農場咖啡品種非常多，農場主人熱心的解說咖啡豆，讓我們透過從採豆、剝豆、脫殼、烘豆的過程，最後品嘗自己製作的美味咖啡，發現食農教育的樂趣。對此豐富的遊程，有興趣的民眾，趕緊事先預約，保證讓你不虛此行！
坑子溪休閒農業區小木屋休閒農場地點：桃園市蘆竹區電話：0903-693800價位：體驗活動600元／人（依現場實際為主）咖啡園距離農場本身不遠，享受沿途美景，走到咖啡園，農場主人說這裡沒有噴灑農藥，可以直接採摘入口，咖啡豆本身被一層蜜所包裹，品嘗到的甜味令我感到驚喜，出乎意料沒有苦澀的味道！在小木屋除了基礎的咖啡豆處理體驗，最有趣的是可以自己製作濾掛咖啡包喔！從導覽開始，到親自採豆、剝豆、烘豆、磨豆、包裝以及品嘗咖啡，讓你以後在家都可以自己做，是不是非常物超所值呢？喜歡的朋友絕對不能錯過！
台七桃花源休閒農業區白雲山林地點：桃園市復興區電話：0919-946463價位：體驗活動200元／人，20人成團（依現場實際為主）來到白雲山林階梯式農場種植多種蔬果，發現這裡的咖啡樹多達100棵，跟著退休的李校長穿梭在綠蔭間，有種徜徉在大自然裡的放鬆感。在白雲山林中，不僅體驗到採摘咖啡豆以及洗豆的樂趣，透過農場的導覽，還能認識一般平地見不太到的植物與蔬果。現在只要20人就可以成團導覽體驗，趕緊預約來享樂吧。認識那麼多桃園的特色農場，你是不是也心癢癢想要報名了呢？先別急！台灣咖啡豆的盛產期在冬末初春，所以對體驗躍躍欲試的你們，出發前記得先與農場詢問預約喔！更多桃園農事體驗資訊，請上：桃園市休閒農業網／桃園市休閒農業粉絲專頁圖文提供：地平線文化事業股份有限公司、良美農場
這篇文章 咖啡體驗｜桃園農醇香！一起愛上咖啡的起點 最早出現於 行遍天下旅遊網