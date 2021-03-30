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耳朵醫療崛起 「健康聲友會」妳聽了嗎?

健康醫療網

2021-03-30 11:01:00

耳朵醫療崛起 「健康聲友會」妳聽了嗎?
耳朵醫療崛起 「健康聲友會」妳聽了嗎?
【健康醫療網／記者陳佳慧報導】要去哪裡才能得到醫療知識呢？很多人可能會說：雜誌類的「長春月刊」、「康健雜誌」，或是像電視節目「健康2.0」、「醫師好辣」，網路上也有很多醫療相關的網站可以看。但你知道醫療知識也可以用聽的嗎？絕不是地下電台的賣藥廣告，而是Podcasts網路廣播節目「健康聲友會」。
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Podcasts節目竄起　有手機就能聽
Podcasts網路廣播在中國大陸翻做「播客」，香港與台灣則直接用英文Podcasts，原本是早期Apple手機內建的一項功能，讓手機用戶可以架設網路電台，利用網路串連來播放節目。因為網路以及智慧型手機越來越普及，網路電台漸漸崛起，只要有網路，不論你何時想要收聽節目，都可以隨選隨收聽。打破了以往廣播節目時段的限制，也跳過了中間常會出現的惱人廣告。
專業醫師主持人　帶大家理解專業醫療知識
Podcasts的節目五花八門，其中「健康聲友會」是少數以醫療為主軸的健康分類節目。內容從癌症病患的營養該怎麼吃、心血管疾病該怎麼預防，到罕見疾病病友的故事與親身經歷都有。更重要的是，頻道主持人本身都是專業的醫師與藥師，藉由醫療人的角度去分析生活各個面向的健康議題。
健康聲友會　每天30分鐘聽出健康
目前健康聲友會有江坤俊醫師主持的「江坤俊時間」，專門針對江醫師的專業來開講。名嘴狄志為與家醫科醫師陳欣湄雙主持的「狄志為&陳欣湄時間」，內容為上班族相關的各種文明病。另外還有Kevin藥師專訪各大名醫的醫療專訪，單元性質各不相同，但都能讓聽眾得到正確的醫療知識。下次通勤搭捷運、開車，或是在家煮飯做家事，不妨打開手機收聽Podcasts健康聲友會，每天30分鐘，健康隨身聽。讓健康聲友會把該知道的健康內容全都說給妳知道！
▲健康聲友會擁有堅強的主持人陣容，將專業醫療知識帶給大家。
資料來源：健康醫療網 耳朵醫療崛起 「健康聲友會」妳聽了嗎?
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊

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