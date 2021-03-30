單一 2.5L Boxer 動力，歐規 Subaru Outback 正式登場

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第六代 Subaru Outback 首次於 2019 年紐約車展亮相，承襲了品牌 Dynamic x Solid 設計語彙，相較四門版的 Legacy 多出全車防刮護板，並加高車身離地高度，提升路面的適應能力，整體風格更趨於休旅取向。而第六代 Outback 因採用了 SGP 模組化平台設計，不僅車身的抗扭強度提升 70%，車體也提升 40% 的吸震表現。
內裝方面，搭載 Subaru Starlink 11.6 吋觸控螢幕、 Front View Monitor 前方 180 度攝影輔助、雙前座 10 向電動調整座椅、 3 段座椅加熱通風、方向盤加熱、 4 組 USB 、12V 電源，行李廂空間最多可透過後座椅背傾倒擴充至 2,143 公升。
動力部分，歐規 Outback 因對應環保排放法規的因素，取消美規的 2.4L 渦輪增壓水平對臥引擎，改採用 2.5L 自然進氣水平對臥引擎，配合 CVT 無段變速系統，可發揮最大馬力 182ps 以及最大扭力 238Nm。透過 X-Mode 系統以及離地 213mm 的車身高度，提供 19.7度的前進角、22.6 度的離去角和 21 度的通過角，具備輕度的越野表現。
國內方面，總代理台灣意美汽車已確定今年 4/16 在台正式發表，而引進規格與歐規相同，配置 2.5L 自然進氣水平對臥引擎，建議售價為新台幣 159.8 萬元起，預售期間優惠價為新台幣 149.8 萬元起，預計第二季起陸續交車。