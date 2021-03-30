Bentley 費時 101 年達成累積產量 20 萬輛里程碑
7Car 小七車觀點
2021-03-30 12:25:40
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Bentley 特別在第 20 萬輛新車出廠時，展出現存車齡最高的 Bentley 車款 EXP 2，加上任職時間最長 (42 年) 的員工 Steve Ward，紀念此重要的時刻。Bentley 以手工方式在英國 Crewe 工廠生產新車已有 101 年的歷史，其中有 75% 的產量是在過去 18 年間達成，主因是 Continental GT 及 Bentayga 受到消費者的歡迎而頗為成功。
過去在 1919 年至 2002 年間，Bentely 生產了 44,418 輛新車，包括 Blower、R-Type、Continental、Mulsanne、Arnage 及 Azure 等，自 2003 年起於 Crewe 工廠下線的 Continental GT 則開啟了 Bentley 新時代，迄今有 155,582 輛新車屬於此時代所生產，目前 Bentley 擁有 85 輛的日產能，相當於 20 年前的月產能，成長幅度顯著。
接下來 Bentley 以 Beyond100 品牌策略持續轉型，計畫 2026 年起僅販售插電式油電混合動力或純電動力，並在 2030 年完全轉型為純電動車品牌，也設下同年達成碳中和的願景。
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