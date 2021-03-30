提升行車視野 Ford 於歐洲市場推出數位後視鏡
7Car 小七車觀點
2021-03-30 13:25:40
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Ford 為了解決貨車後方的視野問題，日前宣布針對部分 LCV 車型提供 Smart Mirror 數位後視鏡選配，而這組配備即就是將車內的後視鏡電子化，將安裝在車尾的鏡頭畫面投射於螢幕當中，即便後艙有隔板也能直接幫助駕駛提供後方的交通資訊。而 Ford 提供的這組 Smart Mirror 數位後視鏡具備自動調整亮度功能，無論是白天或夜晚都有水準內的判讀性，而鏡頭的廣角也較傳統後視鏡提升 2 倍的視野。目前這套系統可用於 Transit 以及 Transit Custom 兩款車型上。
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