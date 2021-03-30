Ram很貼心建議車主將車停在戶外，因為車輛會無故起火，咦！
Carture 車勢文化
2021-03-30 14:25:20
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之前Ram很貼心的建議車主請將車輛停放於戶外，但通常都是要停放於室內才能維護車輛外觀品質，但之所以為如此建議，因於今年2月時Ram 2500、3500、4500與5500等車型發生起火事件，對此Ram真對美國與加拿大宣布召回上述車型。至於為何會發生起火事件，據調查結果所搭載的6.7升柴油引擎，其配置的繼電器短路不良所致，即使車輛處於熄火狀態還是會有起火可能性，對此Ram才先建議車主將車停放戶外，避免不慎起火而造成更多不必要損失。
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