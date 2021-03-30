第一輛 Ram TRX 在慈善拍賣中以 41 萬美元得標售出
7Car 小七車觀點
2021-03-30 15:25:40
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Ram 1500 TRX 是針對追求高性能與越野機能的消費者所推出，為了表達其性能地位的象徵，Ram 原廠設計團隊為其添加了許多性能化元素，比如將車上原有的的鍍鉻件都改以黑色烤漆處理，引擎蓋新增黑色進氣口設計，中央上方也對應機械增壓系統而凸起，內部輔以三顆 LED 燈點綴。整體外觀細節再則以鉚釘、越野輪胎、雙出尾管和運動化前/後保桿加強皮卡應有的粗曠感受。
內裝方面，Ram 1500 TRX 也為了呼應高性能的形象，採用黑色為基底鋪陳，搭配紅色元素。座椅與中控台分別用上 TRX 字樣或者銘牌彰顯該車的身分。配備表現上，搭載直立式 12 吋多媒體觸控螢幕，支援藍牙、導航和 Wi-Fi、Apple CarPlay 和 Android Auto 等連結功能。在安全配備部分提供了 360 度環景影像、盲點偵測、預防碰撞警示、主動式巡航控制系統、車道維持輔助等駕駛輔助功能。
底盤方面，Ram 1500 TRX 的懸吊系統換上 Bilstein 主動式減震筒，讓前懸擁有 33cm 的行程，而後輪則有 36cm 的行程，使車身高度距地高達到 28cm，讓越野前進角擁有 30.2 度的表現，以及 23.5 度的離去角和 21.9 度的通過角，涉水安全高度則有約 81cm。為對應高強度的越野剛性，底盤多處也使用了高強度鋼材，官方宣稱 RAM 1500 TRX 與標準版僅有 25% 的相同之處。相較 RAM 1500，RAM 1500 TRX 輪距增加了 15 公分，並換上尺寸 325/65R18 的越野輪胎。
動力配置方面，Ram 1500 TRX 採用 6.2 升 Hemi 機械增壓 V8 引擎，搭配 8 速自排變速箱可發揮 702hp、881Nm 最大出力表現，0-100km/h 加速僅需 4.5 秒，最高時速達 190km/h，以輸出來看性能表現不容小覷。
Ram 1500 TRX 的推出，不禁令人回想起 RAM SRT-10，該車採用 Dodge Viper 的 8.3 升 V10 引擎作為動力，成為經典的美式性能貨卡之一。
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