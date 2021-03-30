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日人吃飯一堆碗盤！他驚「會洗到崩潰」　網曝1關鍵打臉

編輯中心/綜合報導

2021-03-30 16:21:27

▲網友好奇日本人在吃飯時，桌上都會有一堆碗盤，「會不會洗到崩潰？」（示意圖／翻攝自《PAKUTASO》 ）
▲網友好奇日本人在吃飯時，桌上都會有一堆碗盤，「會不會洗到崩潰？」（示意圖／翻攝自《PAKUTASO》 ）
日式料理不僅對食材、味道、製作技巧有講究，對於擺盤來說，更是別具一格。對此，就有網友發現，日本人在吃飯時，每人面前都是一堆小碗盤，這讓他不禁好奇問「日本人吃完飯，會洗碗盤洗到崩潰嗎？」貼文一出，也引起網友熱烈討論。
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原PO在《PTT》表示，他在看日劇或日本卡通時，發現只要有吃飯的畫面，每個人都會有一堆小碗盤，這讓他相當好奇，於是就發文詢問「這樣負責洗碗的人會不會洗到崩潰啊？」
▲不少網友認為，這或許是跟日本的烹調方式有關，大部分都不會用太多沙拉油。（示意圖／翻攝自《PAKUTASO》
▲不少網友認為，這或許是跟日本的烹調方式有關，大部分都不會用太多沙拉油。（示意圖／翻攝自《PAKUTASO》 ）
許多網友看完也紛紛猜測，「應該用洗碗機吧」、「輪流洗或是買洗碗機，總之不會整天吵」、「日劇都演一個洗，旁邊站一個用乾布擦乾」，其中也有人提到，「是日本人的分餐習慣是從小培養的」、「就分餐制阿，不然其實所有人共用一盤菜不太衛生」、「分餐制在日本家庭相當普及了」、「他們習慣這種分餐制吧」。
另外，就有不少網友認為，或許是跟日本的烹調方式有關，因為大部分都不會用太多沙拉油，所以用這麼多碗盤也不怕，「醃製物的小菜不會太難洗，不一定要洗碗精」、「油用量很少不會洗很久吧」、「其實不油的，水沖乾淨就好了」。（編輯：許智超）
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