特企／創社十週年　福宏社以《響往》藝雕美化桃園

桃園在地扶輪社-福宏社於3月29日創社十週年，為慶祝該授證慶典，社長許建元特別發起專案募款，委由社友藝術家陳凱森，創作全不鏽鋼雕之地景藝術品《響往》，以美化春日路與民光東路之交會街區。
福宏社是由現任桃園市議員林政賢以及現任生命線協會理事長郭國卿於十年前所發起創立，十年來透過各屆社長及社友的努力，維持社務健全，並積極推動多項包括弱勢兒童夏令營、公益音樂會等活動服務社區。其在成立十週年慶典日，特別呈現充滿極具美感的鋼雕藝品回饋桃園，獲得各界的肯定。此座不鏽鋼雕作者陳凱森，正是日前打造新北市鶯歌新地標「守望鶯歌」獲得熱烈迴響的創作藝術家。他表示《嚮往》不鏽鋼雕的設計概念，源自於一顆上升的氣球，除象徵著勇敢、自由、熱情地追尋夢想外，作品並可顯示時間與溫度，底座並可供市民歇憩，兼具藝術性與實用性。該作品的設計也包含許多巧思。諸如，球體部分，特別以十個白色圓環組成，意喻團結、和諧及圓滿，也代表福宏扶輪社十年來的美好傳承。白天日光照過十個圓環，可在地上顯示出漣漪般的光影，展現出源源不絕、推己及人的服務意象;入夜燈光冉冉亮起，在地上投影出扶輪標誌，印記著夜以繼日、前進不息的扶輪精神。慶典當日，福宏扶輪社特別舉辦啟用儀式，桃園市議長邱奕勝、桃園區陳玉明區長、國際扶輪3502地區總監朱立德…等貴賓親臨剪綵啟用，福宏社社友並以薩克斯風演奏「四月望雨」等音樂組曲，為此新街區添註美麗新氣象。