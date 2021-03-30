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Jaguar Land Rover 北台中旗艦展間動土開工 2022 Q1 開幕營運

2GameSome - 有車賞

2021-03-30 17:55:00

Jaguar Land Rover 北台中旗艦展間動土開工 2022 Q1 開幕營運
▲ Jaguar Land Rover 北台中旗艦展間動土開工 2022 Q1 開幕營運
Jaguar Land Rover 授權經銷商–捷盈汽車將興建全新北台中旗艦展示暨服務中心，於 3 月 30 日舉行開工動土儀式，由台灣捷豹路虎總經理唐博謙（Garth Turnbull）與捷盈汽車董事長王中和先生共同主持動土儀式。
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動土典禮由台灣捷豹路虎總經理唐博謙先生(左六)與捷盈汽車董事長王中和先生(左七)共同主持。
動土典禮由台灣捷豹路虎總經理唐博謙先生(左六)與捷盈汽車董事長王中和先生(左七)共同主持。
捷盈汽車旗艦展示暨服務中心座落於潭子區環中路段，總投資金額超過 10 億，依照 Jaguar Land Rover 原廠最新世代展示中心與服務廠設計規範，集合銷售暨售後服務、精品、配件、客戶服務與認證中古車等多項功能於一體，為北台中地區客戶提供更便利的全方位優質服務。其占地總面積超過 2,600 平方公尺，採四層樓面配置，總使用面積高達 6,500 平方公尺，預計於 2022 年第一季完工開幕，將成為 Jaguar Land Rover 亞太地區最頂級的品牌旗艦中心之一。
捷盈汽車來自擁有近 60 年汽車經銷歷史的 Master Win 集團，自 1959 年以來便深耕台灣汽車市場，擁有眾多品牌經銷經驗，服務範圍橫跨全台灣。Jaguar Land Rover 台中捷盈展示暨服務中心位於台中市文心路四段 711 號，於 2019 年 4 月正式啟用，提供大台中地區客戶便利的保修服務。
JAGUAR LAND ROVER 授權經銷商 捷盈汽車
台中展示暨服務中心 : 台中市北屯區文心路四段 711 號
預約試駕專線 : (04) 2247-3025

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