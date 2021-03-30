格上車共享「2.0閃電解鎖」全面上線 四月加入搶優惠
2GameSome - 有車賞
2021-03-30 17:55:00
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格上車共享正式進入 2.0 時代，除以更優質、安心的服務迎戰共享車市戰國時代，也推出「2.0閃電解鎖」雙重口碑體驗活動；第一重折扣優惠，至 4 月 30 日前，格上 Go Smart APP 的汽車共享服務，就能獲得 300 元口碑體驗券（50 元折價券 6 張），第二重尋寶活動，在 4 月 1 日至 7 日期間租用車，便有機會在車內發現由格上車共享準備的神秘禮物。
在雙北市、桃園、新竹上線的 250 個站點、500 輛共享車車機全面換新後，消費者過去操控手機開解鎖可能需耗時 10 至 30 秒，現在已可達到「即刻反應」的快速操控，不僅如此，透過藍芽及 4G 操作，就算是就算用車環境沒有手機訊號，也同樣有極速秒開的速度感，此外也提供甲地租乙地還的彈性移動規劃。
格上車共享營運一年，消費者每趟用車後，車輛皆先下架，由專屬維運車隊清潔、消毒、整備才重新上架，安心措施也受到消費者好評；2.0 設備上線後，現有的專屬維運車隊也擴大編制，24 小時即時運作，要讓服務動能提升的同時，清潔維運的整備的力道也跟著加強，以確保消費者每趟駕乘都有乾淨安全的用車。
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