飛蚊症出現５症狀速就醫　嚴重恐失明，糖友更要小心！

我是廣告 請繼續往下閱讀
為什麼會有飛蚊症？會有失明風險嗎？
珍世明眼科診所院長王孟祺醫師表示，飛蚊症主要就是因為眼球中的玻璃體出現雜質飄動，在光線照射下便會看到陰影如飛蚊一般，也就是所謂的飛蚊症，主要有生理性、病理性２種。
生理性飛蚊症
王孟祺醫師表示，絕大部分的飛蚊症都是屬於生理性的飛蚊症，比例約占９成。眼球玻璃體的結構組要由玻尿酸、水份、膠原蛋白所組成，膠原蛋白如鷹架一般支撐著水份及玻尿酸，其同皮膚的膠原蛋白一樣會隨時間逐漸老化，老化坍塌後容易在眼部出現懸浮物、雜質等，光線照射下便看見黑影形成飛蚊症。
病理性飛蚊症
病理性飛蚊症約佔１成，雖比例不高，但形成的因素並不少見。王孟祺醫師表示，患者若因為眼部有糖尿病、視網膜破洞等其他相關疾病，造成眼部出現出血的等情況，此類型即為病理性的飛蚊症。
王孟祺醫師解釋，眼部的視網膜布滿著微血管，因視網膜破洞等拉扯破裂後出血，血塊經照射就會形成黑影，也就是說，患者看到的飛蚊就是自己的紅血球。而糖尿病族群容易引起視網膜病變，眼球血管長期浸泡在高血糖當中易變得脆弱、容易破裂出血，在諸如血壓升高、身體過度出力的情況下便容易破裂，須格外留意。而虹彩炎等發炎因素，則容易使得玻璃體出現白血球也會形成病理性飛蚊症。
飛蚊症會有失明風險嗎？
關於飛蚊症是否會有失明風險，王孟祺醫師表示得看原因。一般而言生理性的飛蚊症並不會引起失明。但若是因為視網膜破洞、糖尿病視網膜剝病變等病理因素所致，就得格外小心，若未妥善處理導致病情惡化，嚴重到視網膜剝離就有可能導致失明。因此若有出現特殊情況就得格外小心，應盡早就醫檢查為佳，風險族群更要留意。
飛蚊症不必特別觀察，但出現５症狀盡速就醫！
王孟祺醫師表示，飛蚊症在一般情況下並不用特別去理會，也不用特別去觀察自己的飛蚊症情況。一來一直觀察只是自己嚇自己，越在意感覺越明顯。二來若有惡化的情況，不用特別觀察也能察覺得到。
通常飛蚊症的黑影在眼球上並不會有明顯變化，但若是某天突然明顯出現範圍擴大、數量增加，或是出現有閃電般的光影，或是感受到視力模糊、視野有如被遮蔽了一般受阻等情況，此可能為危險警訊，如前述所提到的視網膜破裂就有可能出現，應盡速就醫查明原因。
飛蚊症不治療也沒關係？醫：病理性應盡早治療。
王孟祺醫師表示，一般而言生理性的飛蚊症不用特別治療，隨時間過去，飛蚊症的情況可能逐漸消失，患者專心過生活就好。若生理性飛蚊症欲治療改善，建議在飛蚊症對生活的影響，以及術後可能帶來的生活影響先評估兩者的利弊。
但若是病理性的飛蚊症，就建議盡早治療為佳，避免惡化。治療方式著重在於根源，例如視網膜破洞，多會採用雷射手術固定視網膜，避免惡化至視網玻璃。糖尿病的視網膜病變，則可使用雷射治療、抗新生血管藥物的注射治療等方式，並提醒患者控制糖尿病。若為虹彩炎，則會使用類固醇、抗發炎等藥物控制進行改善。治療過後若為良性，建議一年回診，確保依舊為良性，但若出現前述危險的警訊，就應馬上回診檢查。提醒糖尿病友等相關風險族群應多加留意，並妥善控制病情為上策。
《延伸閱讀》
．高度近視、年紀大易得白內障？防失明眼部保養從日常作起。
．如何改善老花眼？中醫穴位、飲食、眼部運動一次詳解
以上新聞文字、照片皆屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。