從７種大便看健康狀況　醫：４種情況應盡早檢查。

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排便的型態主要可從「布里斯托排便分類法」分類出７大型態，包括了「硬球狀」、「表面凹凸的長條狀」、「表面有裂痕的長條狀」、「表面光滑的長條狀」、「鬆軟的顆粒狀」、「軟泥狀」、「水狀」七種。七種排便型態若以簡單的分類，可歸納成三大類。前兩者為便祕型，中間兩者為正常型，後三者為腹瀉型。
禾馨民權婦幼診所大腸直腸外科/痔瘡手術主治醫師鍾雲霓表示，正常的情況下，糞便會先從小腸出發至大腸，大腸吸收水份，進程越往後排便會逐漸變乾，最後形成表面有裂痕的長條狀，或是表面光滑的長條狀的正常、健康糞便。
因此若腸道水份不夠，或吸水過度，就會出現較乾的情況，也就容易出現的硬球狀、表面凹凸的長條狀，形似岩石般；若腸道發炎、受到刺激，出現分泌組織液或無法正常吸收水份等情況，就會容易形成鬆軟的顆粒狀、軟泥狀」，甚至是水狀。
大便太硬或太軟，如何讓恢復正常？
想改善排便情況，鍾雲霓醫師建議最好的方式就是從飲食做改善，不論排便型態為何，攝取充足的膳食纖維及益生菌，達到改善腸道健康及排便型態。
益生菌則可從多多、優酪乳等攝取，有助養出好菌，改善腸道環境。膳食纖維則可滋養益生菌，並協助糞便成形，其也非水溶性膳食纖維和水溶性膳食纖維兩種，非水溶性常見於蔬菜、豆類、全穀類等，可行成糞便蓬鬆的「骨架」；水溶性則常見於水果類、藻類等黏滑食材上，形成糞便時將以晶體的形式鑲嵌在糞便的骨架中。兩者均衡攝取便可讓糞便呈現不軟也不硬，形體正常的漂亮大便。兩者相輔相乘便有助改善腸道和糞便。
什麼樣的大便要看醫生？醫：４種情況盡早檢查。
鍾雲霓醫師表示，不論是何種排便型態，若沒有造成身體不適或生活不便，看醫生與否道是無妨。但是，若是出現了４種情況就建議盡早就醫檢查為佳。
一是長期處於便秘的情況且長達三個月，此情況可能為腸道太長導致水份吸收過度，或者因腸道中存在不良的菌種使得腸道無法活化所致。過硬的糞便容易引起痔瘡、肛裂等問題，應盡早改善為佳。
其次是長期處於腹瀉的情況，時間長達三個月，此情況往往代表著腸道有慢性發炎的情況，又或是可能飲食中常吃下讓自己出現輕微過敏反應的食物，但因為不嚴重而不自知，反應在腸道上。
特別注意第三和第四點，不論是便秘或腹瀉，若是排便型態改變就應特別留意，「排便型態改變」常見是腸癌的不明顯症狀之一，例如原本常常處於便祕的情況，突然改變成腹瀉，若時間長達三個月，建議及早檢查釐清原因。而第四個情況，就是出現血便。
血便是痔瘡？大腸癌？醫：最好都檢查，是痔瘡更要小心！
腸癌以糞便的方式做為表現，最典型的症狀也包括血便，不過這個症狀卻也和常見的痔瘡非常相似。鍾雲霓醫師指出，兩者不易分辨，雖說多數顏色較暗、混在糞便中，但腸癌可位於前、中、後段，前述暗色即處於前段，若為處於後段直腸處的直腸癌，距離肛門口都不遠，表現方式和痔瘡差不多，容易混淆。
因此鍾雲霓醫師建議，若發現血便，最好的方式就是先看個醫生確認為佳，以避免自己誤認為痔瘡或肛裂，結果反而是腸癌延誤就醫。也建議最好定期做檢查，因為也有一種情況並不罕見，那就是痔瘡的患者因自知有痔瘡，這點反倒忽略了腸癌的血便，將其誤認為自己痔瘡的血便而延誤就醫。不論何種情況，若有發現血便建議都檢查為佳。
50歲起腸癌機率攀升 定期相關檢查有助防範
鍾雲霓醫師指出，不論是排便型態不佳，或是出現前述４大排便危險警訊，都可以透過糞便潛血檢查及大腸鏡做詳細的檢查。
健保給付糞便潛血檢查50歲以上兩年一次，若檢查為陽性，便進一步進行大腸鏡檢查，此年齡開始大腸癌的罹患機率將大幅提高，能先做好檢查確認無礙自然是最好的。若大腸鏡檢查為正常，後續每2年做一次糞便潛血檢查即可。如果檢查時發現息肉，則應遵照醫師指示做後續檢查追蹤。而若發現大腸癌則依照醫師指示接受後續治療。當然，如果在50歲前就發現不對勁，或有所疑慮，自然就別等健保給付了，盡早檢查為佳。
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