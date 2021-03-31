好還要更好，Subaru推出越野性能更強悍的Outback Wilderness Edition

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Outback Wilderness Edition與標準車型在外觀上的差異在於換上全新的保桿設計，增加兩側防撞塑料的面積並將霧燈位置往內挪移，水箱護罩也換成銀色單柵蜂巢造型，輪拱的防撞塑料面積也同步擴大並換上專屬17吋Yokohama Geolandar全地形越野胎，引擎蓋上也多了一道黑色車貼及細節處多了些許金銅色點綴，車門及車尾的也增加有Subaru Wilderness徽飾後，讓原本較具都會氣息的Outback多了一分越野硬漢形象。
除了外觀上的改變，車身高度為了應付崎嶇地形的穿越能力也做了調整，底盤間隙由原本的8.7吋提升至9.4吋，進入角與離去角則分別從原本的18.6吋、21.7吋提升至20.0吋及23.6吋；內裝則換上黑色StarTex皮革座椅，方向盤及排檔桿也用上金銅色飾板點綴，同時頭枕及腳踏墊上也能看見專屬的Subaru Wilderness圖示，以上改變不僅能在越野狀態多了份安心感，視覺上也比一般車型更能凸顯其特殊身分。
動力同樣裝配能輸出260匹馬力的2.4升渦輪增壓引擎，不過為了應付更崎嶇的路況修改了CVT變速箱的終傳比，使其在2,000轉便能發揮376 Nm的最大扭力，甚至攀爬40度的陡坡也不成問題，售價部分雖未公布，但以現行販售的Outback Onyx Edition XT價格推測，Outback Wilderness Edition應會落在40,000美金(約新台幣115萬)上下。