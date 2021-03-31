蛋黃區夢幻辦公室！ 外商生技大咖喬遷揭曉公司文化
健康醫療網
2021-03-31 10:01:00
【健康醫療網／記者田柏升報導】開放式辦公有助員工身心減壓 多款座位隨你心情自由選
一份發表在《職業及環境醫學期刊》的研究指出，開放式辦公空間有助於提升員工活動量及減少身心壓力。日前台灣安進搬新家進駐頂級商辦「南山廣場」，傾力為員工打造創新開放的職場氛圍，以開放式的辦公空間，落實「創新」、「活力」、「開放」、「成長」的企業文化，更象徵與員工攜手為照護患者的使命與企業永續一起努力、加速投資台灣的決心。採光明亮的辦公室裡，沒有呆板的隔板，寬敞的空間裡有人坐著辦公、有人站著辦公，與一般傳統辦公室的氛圍截然不同。辦公室內擺設許多不同款式沙發座椅，多元設計的工作環境，讓員工隨著心情自由挑選座位，除了促進同仁的交流，也能找到獨自的小天地，帶著一杯咖啡和筆電，就能專注完成工作。寬闊深長的辦公室，很難不注意到座位間的高低落差。新辦帶入更人性化的設計風格與巧思，像是能依身高調節高度的升降桌面及辦公椅最特別，久坐後想站著活動筋骨，按下桌面旁的上升鍵，就能升到符合站姿的高度，顯見台灣安進獨特的企業韌性與敏捷性。對此，台灣安進總經理李宜真也表示，不只同仁，連主管也沒有專屬辦公室，目的是為了更有效率地運用空間。另一大特色，就是周圍每天工作的同仁都不一樣，更能激盪出不同的創意與火花。特色會議室由全體員工共創 一秒置身台灣名勝景點因為相信每位員工的創造力都能帶來無限可能，安進新辦公室讓所有員工共同投票命名10間會議室，以期達到「共創」而「共好」的結果。所有會議室以台灣著名景點為主軸，如太魯閣、阿里山、日月潭和墾丁等耳熟能詳的風景名勝與古蹟命名，依辦公室從北到南的方位，採極簡風格結合各地特色以意象式牆面設計呈現，打造輕鬆的會議空間，讓夥伴們更自在交談互動。台灣安進企業公共事務處長邱韋靜分享道，每次開會，同事間總會打趣說：「我不是在墾丁，就是在前往墾丁的路上。」開會上班即是「出遊」，增添同仁間不少樂趣。台灣安進醫藥處長張可佩也提及，傳統辦公空間往往有無形的壓迫感，讓人時時留意下班時間；但這次的新辦舒適自在的設計及樓層挑高，就把某種形式的工作壓迫感移除了，因此在新辦公室工作時，不知不覺就到了下班的時間，少了工作的壓迫感，也沒了想要離開辦公室的急迫感。怕吵到別人？ 還有一人空間會議室全新辦公室以「次世代高動能工作環境」為最高指導準則，結合「探索」、「高效率」、「協同合作」、「照護」四大全新辦公室設計元素，善用雲端科技、數位通訊系統，將智慧科技融入職場每個環節。平日辦公時，座位會連動Skype狀態燈，每當紅燈轉綠時，即表示座位上同仁目前能被打擾，讓工作干擾降到最低，提升效率。此外，若需要一對一電話討論或視訊會議時，新辦也提供14間專為一人使用而設計的Focus Room，不怕音量影響同事。彈性度極佳的空間規劃，兼顧集體討論與個人作業的工作場域。台灣安進癌症事業處處長鄒承儒表示，大型會議室玻璃牆採用智能膜調光薄膜技術，當會議討論的事情比較敏感或需要隱私時，手拿遙控器快速切換，原本一覽無遺的會議室玻璃牆，瞬間就成為隱秘看不透的霧面玻璃隔板，創造隱蔽空間。認識新家！ 員工自組委員會拍片介紹展現安進人獨有特質踏出辦公室，週邊生活機能也一應俱全。入駐前，13位員工自主成立「文化委員會」及「創新委員會」，擔任Youtuber角色拍Vlog，圍繞「交通」、「飲食」、「生活機能」三大主題，介紹包括南山廣場美食地圖、超商、美妝店，乃至大型健身房、運動場館泡湯、壁球等設施，以及捷運、開車、腳踏車等通勤路線，讓同仁搬家前就清楚了解新辦的生活樣貌。站穩腳步持續耕耘！ 安進盼加速國際鏈接安進來台5年，與產官學界持續締造深厚合作，積極展現創新能量，引進骨質疏鬆、癌症、心血管、腎臟疾病等藥物。2019年在台提出「Predict & Prevent預測與預防」概念，積極與公私部門跨界合作為台灣高齡化社會超前佈署，並首創全球第一所安進學院，打造國際生醫人才。更在2020年蟬聯「亞洲最佳企業雇主獎」，榮獲「WeCare最佳員工關懷獎」；此次喬遷回應了企業對每位夥伴的鼓勵：「安穩永續，進創高峰」，站穩腳步，為台灣加速生醫產業鏈接國際市場。李宜真總經理指出，照護病患是安進的使命，帶著生物製劑的專長，安進總公司也在2009年開始跨足生物相似性藥領域，期盼幫助生物製劑全球普及化，照護更多的病患。有賴於所有夥伴對公司願景的肯定，展望2021年，安進將透過數位健康的前瞻佈局，和跨界協力的策略合作，持續研發、製造和提供創新藥物，強化醫療可近性，成為首屈一指的生物科技領航者。資料來源：健康醫療網 蛋黃區夢幻辦公室！ 外商生技大咖喬遷揭曉公司文化健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊