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蛋黃區夢幻辦公室！　外商生技大咖喬遷揭曉公司文化

健康醫療網

2021-03-31 10:01:00

蛋黃區夢幻辦公室！　外商生技大咖喬遷揭曉公司文化
蛋黃區夢幻辦公室！　外商生技大咖喬遷揭曉公司文化
【健康醫療網／記者田柏升報導】開放式辦公有助員工身心減壓　多款座位隨你心情自由選
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一份發表在《職業及環境醫學期刊》的研究指出，開放式辦公空間有助於提升員工活動量及減少身心壓力。日前台灣安進搬新家進駐頂級商辦「南山廣場」，傾力為員工打造創新開放的職場氛圍，以開放式的辦公空間，落實「創新」、「活力」、「開放」、「成長」的企業文化，更象徵與員工攜手為照護患者的使命與企業永續一起努力、加速投資台灣的決心。
採光明亮的辦公室裡，沒有呆板的隔板，寬敞的空間裡有人坐著辦公、有人站著辦公，與一般傳統辦公室的氛圍截然不同。
辦公室內擺設許多不同款式沙發座椅，多元設計的工作環境，讓員工隨著心情自由挑選座位，除了促進同仁的交流，也能找到獨自的小天地，帶著一杯咖啡和筆電，就能專注完成工作。
寬闊深長的辦公室，很難不注意到座位間的高低落差。新辦帶入更人性化的設計風格與巧思，像是能依身高調節高度的升降桌面及辦公椅最特別，久坐後想站著活動筋骨，按下桌面旁的上升鍵，就能升到符合站姿的高度，顯見台灣安進獨特的企業韌性與敏捷性。
對此，台灣安進總經理李宜真也表示，不只同仁，連主管也沒有專屬辦公室，目的是為了更有效率地運用空間。另一大特色，就是周圍每天工作的同仁都不一樣，更能激盪出不同的創意與火花。
特色會議室由全體員工共創　一秒置身台灣名勝景點
因為相信每位員工的創造力都能帶來無限可能，安進新辦公室讓所有員工共同投票命名10間會議室，以期達到「共創」而「共好」的結果。
所有會議室以台灣著名景點為主軸，如太魯閣、阿里山、日月潭和墾丁等耳熟能詳的風景名勝與古蹟命名，依辦公室從北到南的方位，採極簡風格結合各地特色以意象式牆面設計呈現，打造輕鬆的會議空間，讓夥伴們更自在交談互動。台灣安進企業公共事務處長邱韋靜分享道，每次開會，同事間總會打趣說：「我不是在墾丁，就是在前往墾丁的路上。」開會上班即是「出遊」，增添同仁間不少樂趣。
台灣安進醫藥處長張可佩也提及，傳統辦公空間往往有無形的壓迫感，讓人時時留意下班時間；但這次的新辦舒適自在的設計及樓層挑高，就把某種形式的工作壓迫感移除了，因此在新辦公室工作時，不知不覺就到了下班的時間，少了工作的壓迫感，也沒了想要離開辦公室的急迫感。
怕吵到別人？　還有一人空間會議室
全新辦公室以「次世代高動能工作環境」為最高指導準則，結合「探索」、「高效率」、「協同合作」、「照護」四大全新辦公室設計元素，善用雲端科技、數位通訊系統，將智慧科技融入職場每個環節。
平日辦公時，座位會連動Skype狀態燈，每當紅燈轉綠時，即表示座位上同仁目前能被打擾，讓工作干擾降到最低，提升效率。此外，若需要一對一電話討論或視訊會議時，新辦也提供14間專為一人使用而設計的Focus Room，不怕音量影響同事。
彈性度極佳的空間規劃，兼顧集體討論與個人作業的工作場域。台灣安進癌症事業處處長鄒承儒表示，大型會議室玻璃牆採用智能膜調光薄膜技術，當會議討論的事情比較敏感或需要隱私時，手拿遙控器快速切換，原本一覽無遺的會議室玻璃牆，瞬間就成為隱秘看不透的霧面玻璃隔板，創造隱蔽空間。
認識新家！　員工自組委員會拍片介紹展現安進人獨有特質
踏出辦公室，週邊生活機能也一應俱全。入駐前，13位員工自主成立「文化委員會」及「創新委員會」，擔任Youtuber角色拍Vlog，圍繞「交通」、「飲食」、「生活機能」三大主題，介紹包括南山廣場美食地圖、超商、美妝店，乃至大型健身房、運動場館泡湯、壁球等設施，以及捷運、開車、腳踏車等通勤路線，讓同仁搬家前就清楚了解新辦的生活樣貌。
站穩腳步持續耕耘！　安進盼加速國際鏈接
安進來台5年，與產官學界持續締造深厚合作，積極展現創新能量，引進骨質疏鬆、癌症、心血管、腎臟疾病等藥物。2019年在台提出「Predict & Prevent預測與預防」概念，積極與公私部門跨界合作為台灣高齡化社會超前佈署，並首創全球第一所安進學院，打造國際生醫人才。更在2020年蟬聯「亞洲最佳企業雇主獎」，榮獲「WeCare最佳員工關懷獎」；此次喬遷回應了企業對每位夥伴的鼓勵：「安穩永續，進創高峰」，站穩腳步，為台灣加速生醫產業鏈接國際市場。
李宜真總經理指出，照護病患是安進的使命，帶著生物製劑的專長，安進總公司也在2009年開始跨足生物相似性藥領域，期盼幫助生物製劑全球普及化，照護更多的病患。有賴於所有夥伴對公司願景的肯定，展望2021年，安進將透過數位健康的前瞻佈局，和跨界協力的策略合作，持續研發、製造和提供創新藥物，強化醫療可近性，成為首屈一指的生物科技領航者。
資料來源：健康醫療網 蛋黃區夢幻辦公室！　外商生技大咖喬遷揭曉公司文化
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