輕忽血脂當「心」要命 胸悶就醫驚見90%血管堵塞
健康醫療網
2021-03-31 10:31:01
【健康醫療網／記者林怡亭報導】一名39歲男子在某次泡溫泉時突然感到胸悶，原以為只是泡太久的關係，不料，胸悶症狀卻越發嚴重，甚至連步行都會感到呼吸困難，緊急就醫後確診為心肌梗塞，令人驚訝的是，他體內負責供應心臟血流的血管狹窄程度竟高達90%，究其原因才發現是高血脂造成的粥狀動脈硬化，所幸，後續接受支架置放手術並搭配降血脂針劑治療，現在復原狀況良好，症狀也得到控制。
高血脂與心血管疾病如影隨形 高危險群更應注意 高雄市立大同醫院心臟內科張景棠醫師表示，膽固醇是人體的必要成分之一，但受飲食與生活習慣等因素影響，現代人往往有膽固醇過高的問題，當血液中的總膽固醇、三酸甘油脂、低密度膽固醇超過正常值就屬於高血脂，其中低密度膽固醇又被稱為壞膽固醇，容易堆積於血管壁引起發炎反應，久之將造成血管硬化且變得狹窄，進而導致血管堵塞，引發各種心血管疾病，甚至危及生命。因此，面對高血脂千萬不能輕忽，特別是高血脂前期往往無任何症狀，許多人直到發生心血管疾病送醫後才發現有高血脂問題。張景棠醫師指出，不同於血壓可以自行透過血壓機測量數值，血脂目前僅能以抽血進行檢測，而高血脂的危險因素包括遺傳、不當飲食習慣、吸菸、體重過重…等，建議高血脂的高危險群應每1-2年安排檢查，確認壞膽固醇是否超標，一旦發現數值異常，則需積極治療，避免壞膽固醇引起的各式心血管疾病。壞膽固醇越低越好 降血脂針劑有助打擊壞膽固醇檢查出高血脂該怎麼辦？張景棠醫師說明，許多研究指出低密度膽固醇應控制的越低越好，針對本身不具其他心血管疾病風險者，可以先透過減重、運動、飲食調整來控制血脂，若血脂沒有恢復正常再投以藥物治療。但心血管疾病或是糖尿病患者則建議優先以藥物積極控制血脂。現階段藥物治療以口服降血脂藥物為主，部分患者無法以口服藥達到治療目標或是對其產生副作用，目前也有降血脂針劑可以使用，每兩週使用一次即可降低50-60%壞膽固醇(註1)，使用上相當便利，副作用發生比例也不高。張景棠醫師以前述39歲男性個案為例，他接受支架置放手術後服用口服降血脂藥物，血脂雖然有降低卻仍未達到治療目標，伴隨而來的肌肉酸痛副作用卻讓他難以忍受，也無法再增加劑量，經與醫師溝通後改用降血脂針劑，治療迄今超過四年，不僅症狀獲得緩解，血脂也回復正常值，期間也未發生副作用，使他對血脂控制更有信心。張景棠醫師也提醒，常見有患者發現血脂恢復正常後便自行停藥，過一段時間血脂又再度超標，無形中再度深陷心血管疾病的危機之中。建議患者如果對治療有任何疑慮可以向主治醫師反映，相信在患者與醫療團隊的共同努力下，血脂都能獲得良好控制。資料來源: (註1) N Engl J Med 2018;379:2097-107.MAT-TW-2100125 -1.0-03/2021資料來源：健康醫療網 輕忽血脂當「心」要命 胸悶就醫驚見90%血管堵塞健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊