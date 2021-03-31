NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

只有 10 台！Toyota GR Supra 炫魅獨藏版 252 萬要搶要快

2GameSome - 有車賞

2021-03-31 10:55:00

只有 10 台！Toyota GR Supra 炫魅獨藏版 252 萬要搶要快
▲ 只有 10 台！Toyota GR Supra 炫魅獨藏版 252 萬要搶要快
Toyota 總代理和泰汽車於 2021 年 3 月 31 日發表Toyota GR Supra 炫魅獨藏版，限量10台。
我是廣告 請繼續往下閱讀
炫魅獨藏版限量 10 台 全新車色凜冽藍登場
本次 Toyota 特別推出限量 10 台的 GR Supra 炫魅獨藏版，除了全新專屬車色-凜冽藍與 19 吋鍛造消光黑鋁合金輪圈外，內裝也以獨具個性的凜冽藍縫線點綴。動力部分則沿用 3.0T Premium 等級所採用的 3.0L 直列六汽缸渦輪增壓引擎及前置後驅傳動配置，搭配 50/50 前後配重、獨特 1.55 輪距軸距比及八速手自排變速箱與全新控制邏輯調校，提供更出色的動態表現，創造出 0~100km/h 僅 4.3 秒*的優異加速性能。懸吊設定則搭載 AVS(Adaptive Variable Suspension)可變阻尼控制系統，透過偵測操控方式及路況，主動調整避震器設定。
自 4 月 1 日起，Toyota GR Supra 炫魅獨藏版將於全台 Toyota 專屬展示中心正式展售，限量 10 台，售完為止。
TOYOTA GR SUPRA
3.0T 炫魅獨藏版
建議售價
252萬

NOW民調中心

你認為哪位台灣藝人、網紅最不親中？

你認為哪位台灣藝人、網紅最不親中？

繼續作答
對於支持新疆棉的台灣藝人，您還會支持他們嗎？

對於支持新疆棉的台灣藝人，您還會支持他們嗎？

繼續作答
虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

北捷換新LOGO，你覺得新的好看還是舊的好看？

新的
舊的
30.74%69.26%
2021-03-26-2021-04-01

法官認定沒性騒擾，遭判撤職、停用2年，您認為丁允恭是否遭輕判？

是，遭輕判
不是，沒有遭輕判
95.24%4.76%
2021-03-25-2021-03-31
即時
推薦閱讀