只有 10 台！Toyota GR Supra 炫魅獨藏版 252 萬要搶要快
2GameSome - 有車賞
2021-03-31 10:55:00
Toyota 總代理和泰汽車於 2021 年 3 月 31 日發表Toyota GR Supra 炫魅獨藏版，限量10台。
炫魅獨藏版限量 10 台 全新車色凜冽藍登場本次 Toyota 特別推出限量 10 台的 GR Supra 炫魅獨藏版，除了全新專屬車色-凜冽藍與 19 吋鍛造消光黑鋁合金輪圈外，內裝也以獨具個性的凜冽藍縫線點綴。動力部分則沿用 3.0T Premium 等級所採用的 3.0L 直列六汽缸渦輪增壓引擎及前置後驅傳動配置，搭配 50/50 前後配重、獨特 1.55 輪距軸距比及八速手自排變速箱與全新控制邏輯調校，提供更出色的動態表現，創造出 0~100km/h 僅 4.3 秒*的優異加速性能。懸吊設定則搭載 AVS(Adaptive Variable Suspension)可變阻尼控制系統，透過偵測操控方式及路況，主動調整避震器設定。自 4 月 1 日起，Toyota GR Supra 炫魅獨藏版將於全台 Toyota 專屬展示中心正式展售，限量 10 台，售完為止。
|TOYOTA GR SUPRA
|3.0T 炫魅獨藏版
|建議售價
|252萬