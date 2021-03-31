為了〝電〞！真的要改名，Volkswagen將在美國更名為「Voltswagen」！？
Carture 車勢文化
2021-03-31 10:55:20
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汽車電動化似乎是擋都擋不住，眾車廠大多都已宣稱在某個階段後，便不再發展內燃機動力車款，包括Volkswagen也表示未來將不再研發新內燃機引擎，但仍會持續提供內燃機車型，只不過時間也不會太久，計畫2030年於歐洲有70%新車是電動車，預計2040年停產燃油車型。 但Volkswagen竟然更進一步，要連品牌名都改，直接Volkswagen內的〝k〞改成〝t〞，變成〝Volts〞wagen，從原本的大眾的車變成「伏特的」車，算是十分貼切，而且Volkswagen美國分公司總裁兼執行長Scott Keogh也在媒體求證後，間接證實此事，甚至表示字2021年5月開始進行企業識別系統轉換，以及於廣告與社群媒體宣傳新品牌名的理念，未來在電動車產品上也會開始用上「Voltswagen」的徽飾。
更改品牌名茲事體大，牽扯範圍極廣，Volkswagen竟然敢做出這樣的決定，令人感到震驚，畢竟目前在美國Volkswagen只有販售一款電動車ID.4，即使Volkswagen野心勃勃地希望到2025年時於全球銷售100萬輛電動車，至計畫2029年推出70款電動車。 只是，媒體們報導的如此確定，但筆者個人還是覺得改名這件事真的沒這麼容易，4月1日還沒過，以及新招牌還沒掛上去之前，對此事仍有所存疑！
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