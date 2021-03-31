|電池容量
|驅動模式
|動力性能
|續航里程
|58kWh
|2WD
|167hp/35.7
|402公里
|58kWh
|AWD
|232hp/61.7kgm
|402公里
|77.4kWh
|2WD
|229hp/35.7kgm
|510公里
|77.4kWh
|AWD
|325hp/61.7kgm
|510公里
Kia EV6公布動力數據規格，擁有跑車性能和實用續航里程
Carture 車勢文化
2021-03-31 11:25:20
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因應趨勢與執行策略Kia之前帶來品牌新世代電動車EV6，不過當時只有公布外觀設計與座艙格局等資訊，如今於日前Kia則進一步公開EV6動力規格數據。EV6於車型方面規劃EV6、EV6 GT-Line、EV6 GT 三種車型，其中EV6車身尺碼為4,680mm×1,880mm×1,550mm，軸距2,900mm，而EV6 GT-Line與EV6 GT 則為4,695mm×1,890mm×1,550mm(EV6 GT 1,545mm)，軸距同為2,900mm。
至於動力規格部分EV6/EV6 GT-Line搭載58kWh與77.4kWh兩種電池，並分別提供2WD雙馬達與AWD四馬達輸出版本，其中動力規格如下 EV6/EV6 GT-Line
EV6除擁有不俗性能與續航里程外，也具備400V/800V快充功能，使用800V快充只要4.5分鐘就能擁有100公里行駛里程，18分鐘就能將電量從10%充至80%。至於安全方面EV6也搭載完善的ADAS智慧駕駛輔助系統，與遠端遙控停車與AR投影顯示系統。
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