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Kia EV6公布動力數據規格，擁有跑車性能和實用續航里程

Carture 車勢文化

2021-03-31 11:25:20

（圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）
Kia先前公布旗下新世代電動車EV6外觀與座艙，如今於日前則公開消費者關心的動力規格，此次EV6規劃EV6、EV6 GT-Line、EV6 GT 三種車型，其中EV6 GT除擁有與跑車相當的性能外，同時也兼顧日常實用性。
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因應趨勢與執行策略Kia之前帶來品牌新世代電動車EV6，不過當時只有公布外觀設計與座艙格局等資訊，如今於日前Kia則進一步公開EV6動力規格數據。EV6於車型方面規劃EV6、EV6 GT-Line、EV6 GT 三種車型，其中EV6車身尺碼為4,680mm×1,880mm×1,550mm，軸距2,900mm，而EV6 GT-Line與EV6 GT 則為4,695mm×1,890mm×1,550mm(EV6 GT 1,545mm)，軸距同為2,900mm。
Kia公布新世代EV6車型編制與動力規格。
Kia公布新世代EV6車型編制與動力規格。
至於動力規格部分EV6/EV6 GT-Line搭載58kWh與77.4kWh兩種電池，並分別提供2WD雙馬達與AWD四馬達輸出版本，其中動力規格如下
EV6/EV6 GT-Line
電池容量
 驅動模式
 動力性能
 續航里程
58kWh
 2WD
 167hp/35.7
 402公里
58kWh
 AWD
 232hp/61.7kgm
 402公里
77.4kWh
 2WD
 229hp/35.7kgm
 510公里
77.4kWh
 AWD
 325hp/61.7kgm
 510公里
 
而EV6 GT則僅有搭載77.4kWh電池與AWD驅動系統，同樣具有510公里續航里程，但最大動力則有著與性能跑車相當的577hp/75.5kgm輸出，0～100km/h加速只要3.5秒，極速也有260km/h水準。
EV6/EV6 GT-Line搭載58kWh與77.4kWh兩種規格電池。
EV6/EV6 GT-Line搭載58kWh與77.4kWh兩種規格電池。
EV6 GT擁有577hp/75.5kgm性能與510公里續航里程。
EV6 GT擁有577hp/75.5kgm性能與510公里續航里程。
EV6除擁有不俗性能與續航里程外，也具備400V/800V快充功能，使用800V快充只要4.5分鐘就能擁有100公里行駛里程，18分鐘就能將電量從10%充至80%。至於安全方面EV6也搭載完善的ADAS智慧駕駛輔助系統，與遠端遙控停車與AR投影顯示系統。
EV6配備完整ADAS系統，並且提供遠端遙控停車功能。
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