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Skoda預告4/13小改Kodiaq登場，有望配置Matrix LED頭燈？

Carture 車勢文化

2021-03-31 11:55:20

（圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）
Skoda日前於官網發布三張照片預告小改Kodiaq將於4/13亮相，就目前了解小改Kodiaq主要著重於外觀與燈組微調，至於是否會搭載Matrix LED矩陣式頭燈原廠並未多加說明。
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早在去年Skoda Kodiaq就已被捕捉到小改偽裝測試車，而日前Skoda則於官網釋出三張圖片公布小改Kodiaq資訊，並預告將於4/13發表亮相。不過關於小改Kodiaq資訊原廠並未詳細說明，僅表示小改Kodiaq於頭燈部分會有著更細扁的造型，霧燈處鈑件折線也會變得更豐富鮮明，保險桿部分也進行微調使期待來更寬闊的視覺感受，另外尾燈方面也同樣採更纖細的設計。現階段Skoda僅公布上述資訊，但就現行Skoda產品設計來看，似乎可以期待小改Kodiaq會導配置Matrix LED矩陣式頭燈，中控螢幕換上最新MIB 3系統，至於動力系統部分是否如外界傳聞會有新動力，我們可以拭目以待。
小改Kodiaq頭燈造型將變得更細扁，原廠並未表示是否會配置Matrix LED矩陣式頭燈。
小改Kodiaq頭燈造型將變得更細扁，原廠並未表示是否會配置Matrix LED矩陣式頭燈。
尾燈方面也同樣有著更纖細的造型。
尾燈方面也同樣有著更纖細的造型。

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