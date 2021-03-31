肺腺癌沒抽菸也會得，５症狀久咳兩周速就醫！
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2021-03-31 12:00:47
近日前主播蕭彤雯傳出確診肺腺癌的消息，她指出於今年一月健檢時發現肺部有「毛玻璃狀結節」，第一次接受電腦斷層檢查就確認罹癌，並確幸發現得早，為０期肺腺癌。目前正接受治療，一切狀況良好。
沒抽菸也會得，肺腺癌常見危險因子。肺癌發生率相當高，在十大癌症位居第二，肺腺癌就是其中最常見的一種，且患者往往是沒有抽菸習慣的族群。癌症治療越早發現治療越有利。提醒風險族群應多加留意定期檢查。國泰醫院呼吸胸腔科黃柏瑞醫師指出，肺癌當中肺腺癌的比例就約占５成，女性的比例也比男性要來得高，特別是亞洲女性，且患者有很大的比例是沒有抽菸習慣的。醫師表示，肺腺癌的危險因子除了家族史、肺腺癌病史外，最主要的就是PM2.5、空氣汙染，常見包括工廠及車輛廢氣等室外空氣污染，以及烹飪時的油煙、常見於老房的石棉瓦、家中敬神祭祖的線香等室內空氣汙染。而抽菸雖然在這些風險因素當中並未特別突出，但抽菸這個習慣本身就是肺癌、各種癌症的風險因子，也大意不得。及早發現肺腺癌，治癒成功率高達９成。黃柏瑞醫師指出，蕭彤雯能在０期就檢查出來確實是非常好的消息，因為肺腺癌的初期症狀其實相當不明顯，幾乎可說是沒有症狀，在0期就發現成功治癒的機率可達到９成以上，運氣相當不錯。第１期，成功治癒率也約占有８～９成左右，第２期也還有約７～８成，第三期開始則可能有淋巴等處受到癌細胞侵犯的情況，成功治癒的機率相對較低。第四期開始則著重在癌轉移，計算的是延長患者存活機會，若治療情況樂觀，還是可以以像是治療慢性病一般持續治療。肺腺癌初期不明顯，留意咳、累、喘等５症狀。即便肺腺癌初期症狀不明顯，不易察覺，黃柏瑞醫師還是指出藏在細節中的魔鬼。醫師表示，平常在沒有減肥等任何情況下出現不明體重下降、沒有食慾就需稍微提高警覺。若出現了咳、累、喘等情況更要多加注意，特別是超過兩周的久咳不癒。因為這些雖然很多疾病都有可能出現，但確實也是肺腺癌的不明顯症狀。不論是否為肺腺癌，都不是好事。當肺腺癌進入了轉移階段，就有可能出現更另人不適的症狀。肺腺癌常見轉移至腦部、骨頭、肝臟、腎上腺等處，轉移至該處，便容易出現相關症狀，如頭暈、頭痛等，或是出現骨頭疼痛的情況。肝臟、腎上腺則較少出現相關症狀。男胸痛確診肺腺癌，檢查驚見肋骨像被啃。黃柏瑞醫師分享曾遇過一位男性案例，他是在胸口疼痛的情況下前往檢查，因有抽菸的習慣，原本推測其可能為另一個惡性度更高的小細胞肺癌，經檢查後確診為肺腺癌，且已轉移至肋骨，像被啃食般佈滿不少坑洞，因此才會才會感覺到疼痛。提醒民眾務必留意生活中異常的蛛絲馬跡，若有察覺不對勁盡早檢查，等到痛才檢查風險相當高。防範空汙預防肺腺癌，４０歲開始宜定期檢查！防範肺腺癌除了日常生活中多留意異常情況，黃柏瑞醫師指出最重要的就是遠離風險因子，並定期作相關檢查。包括避免抽菸、二手菸，烹飪時應開抽油煙機，外出時盡量戴口罩，情況允許的話在室內最好開空氣清淨機，以過濾戶外飄進來的PM2.5。高風險族群建議從40歲開始就可以做低劑量電腦斷層檢查，其為相當詳盡的肺部檢查，檢查若沒有問題可三至五年進行追蹤，若檢查有所疑慮，其也可能為其他肺部問題，但還是不可大意，建議三個月定期追蹤，以利及早發現及早治療。平時健康檢查時也可以特別針對肺部做相關檢查，雖未像低劑量電腦斷層詳盡，但也還是有可能發現到異狀，如蕭彤雯前主播據綜媒消息就是在做健檢時檢查出來的。提醒民眾平時做好相關防範，並提高警覺，如此更有助防範。