紫菜蛋花湯也能補鐵，常見平民５湯品喝好喝滿！

我是廣告 請繼續往下閱讀
常見補鐵的湯品如豬血湯，一碗就可吃到約50g的豬血，其含有14mg的血基質鐵，熱量卻僅有約15大卡左右，是個有助補鐵又少負擔的選擇。蛤蜊湯
魚貝類也是個血基質鐵相當好的攝取來源，其和豬肉、牛肉等紅肉相比，飽和脂肪酸含量更低，以魚貝類攝取，有助在補鐵的同時兼顧防範慢性病發生的風險，像是蛤蜊湯就是個相當不錯的選擇。紫菜蛋花湯
想要補鐵，日常常見的雞蛋也是個很好的選擇，其也能提供血基質鐵，和含有非血基質鐵的紫菜搭配在一起，不僅有助補鐵，雞蛋的所含有的半胱胺酸，更可幫助促進紫菜的非血基質鐵吸收，因此也相當推薦可以將兩食材做成紫菜蛋花湯。紅豆地瓜湯
紅豆也有非血基質鐵，嫚嫚營養師推薦可和地瓜一起煮成紅豆地瓜湯，因為地瓜含有非常豐富的維生素C，在有澱粉包覆的情況下，煮後保留度更高，更有助紅豆的非血基鐵吸收。紅莧菜番茄豆腐湯
紅莧菜和豆腐也都是有助提供非血基質鐵的食材，嫚嫚營養師建議，可將兩者與番茄一起煮成湯，番茄也含有非常豐富的維生素C，在起鍋前加入番茄更有助促進鐵質吸收。避免干擾鐵吸收，相關飲品先別喝！適當的從天然食材中攝取營養，並搭配對的食物幫助吸收，有助補充鐵質，不過也要注意日常生活中也有不少食物會干擾鐵質吸收。嫚嫚營養師指出，像是咖啡、茶飲、牛奶等都是容易干擾鐵吸收的食物，因此不論前後，都建議最好間隔兩小時為佳。