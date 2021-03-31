Volvo福利噴發，員工享24周育嬰假還能爽領八成薪
Carture 車勢文化
2021-03-31 12:55:20
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Volvo不僅致力打造安全車輛和達到零傷亡願景，於公司制度部分也同樣打造讓員工安心上班的福利環境，日前Volvo宣布於4月開始實施育嬰假。早在2019年於歐洲、中東、非洲實施該項政策時，其中有46%申請者為男性員工，因此基於男女平等及鼓勵員工生育與安心照顧小孩，只要就職滿一年員工不限男女都能享有24周育嬰假，而育嬰假也相當彈性靈活，員工可於小孩出生3年內依需求自行排定假期，不僅如此於育嬰假期間Volvo還會支付八成薪資，讓員工於放假期間不用擔心生計可以專心照小孩。
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