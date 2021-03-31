80歲慢性病長輩 本季流感死亡首例
健康醫療網
2021-03-31 13:31:00
本季流感死亡首例！疾病管制署公布我國本流感季(2020年10月以來)首例流感併發重症死亡病例；近期國內流感疫情雖在低點，提醒民眾仍應做好個人手部及呼吸道衛生，並留意自身及親友健康情形；尚未接種流感疫苗的民眾也應儘快接種，以降低流感病毒對健康的威脅。
80歲慢性病長輩未打疫苗 流感重症致死疾管署表示，新增之流感併發重症死亡病例為80多歲男性，有慢性病史，未接種流感疫苗，今(2021)年3月21日因嘔吐、呼吸急促就醫並收治住院，經診斷有吸入性肺炎等情形，轉至加護病房治療，3月25日通報，因檢出A型流感，3月27日研判為流感併發重症，同日個案病情惡化，不幸病逝。依據疾管署監測資料顯示，上週(3月21日至3月27日)國內類流感門急診就診共29,261人次，近期處低點，近4週社區呼吸道病毒分離以腺病毒為多，其次為單純疱疹病毒及副流感病毒；國內自去(2020)年10月迄今累計2例流感併發重症病例，分別感染H3N2、A型(待分型)，死亡病例累計1例，重症病例數及死亡病例數均明顯低於前4個流感季同期(同期病例數為360至966例、死亡病例數為56至159例)。公費流感共打6百多萬劑 65歲以上接種率52%截至今年3月28日，本流感季公費流感疫苗總接種數約619.3萬劑，65歲以上長者接種率52.5%，學齡前幼兒接種率51.1%。我國自今年1月30日起，公費流感疫苗擴大提供全國6個月以上尚未接種的本國籍民眾接種(如為外籍人士，需為申請中或持有居留證，包含外交官員證、國際機構官員證及外國機構官員證)，至疫苗用罄為止，籲請尚未接種流感疫苗的民眾儘速完成接種，以提升保護力，保護自身及家人健康。此外，也提醒民眾落實勤洗手及咳嗽禮節等衛生防護措施，有呼吸道症狀時應佩戴口罩；打噴嚏時應用面紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替；與他人交談時，請保持安全社交距離。民眾如有類流感症狀，應就近就醫並充分休息，以降低病毒傳播的機會。資料來源：健康醫療網 80歲慢性病長輩 本季流感死亡首例健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊