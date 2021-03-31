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【影】2021 F1 賽季展開，來看 Max Verstappen 的『真實』飆速史

2GameSome - 有車賞

2021-03-31 13:55:00

【影】2021 F1 賽季展開，來看 Max Verstappen 的『真實』飆速史
▲ 【影】2021 F1 賽季展開，來看 Max Verstappen 的『真實』飆速史
隨著上週末2021年F1賽季巴林開幕戰激烈展開、F1飆速求生第三季的開播被盛讚為最精彩的一季，在一級方程式賽車每個激烈的賽季中，場內場外賽車手之間的精彩生活讓更多人關注。Red Bull獨家推出F1史上最年輕的分站冠軍車手Max Verstappen從初次公開亮相至期間快速成長的『真實』紀錄史。
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巴林開幕戰，Red Bull Racing F1 車手 Max Verstappen 全程與 Mercedes 車隊在緊張刺激、難分難解的纏鬥之後，終場獲得第 2 名，而 Lewis Hamilton 在 F1 的前哨戰依然氣勢凌人，贏得最後勝利。
Verstappen 排位賽贏得桿位，在56圈比賽中領先 28 圈，但在超越 Hamilton 剩最後 4 圈時，在第 4 彎道終於被後方的英國籍車手趕上，最後在方格旗的揮舞下，衝線以 0.7 秒飲恨居次。
Verstappen 的新隊友 Sergio Pérez 將絕望變成了喜悅，他的賽車在熱身圈暫時熄火，他自排位最後衝到了第 5 名完賽；而 Scuderia AlphaTauri 車隊的新秀 Yuki Tsunoda 在其 F1 的首役，歷經幾次超車的優異表現後，終場拿下績分進帳第9名佳績。
Verstappen 確實有點失望，因為他失去開幕戰獲勝的機會，但他對 Red Bull 在過去 7 個賽季一直在 F1 主導地位的節奏中，仍感到欣慰。Verstappen 表示：「當然感到可惜，但你也必須看到積極的一面。我們確實能夠與他們搏鬥，並且我認為新賽季像這樣開始真是太好了。」
與此同時，同步開幕戰的展開，Red Bull 推出最新的紀錄片『For Real』以揭露 Red Bull Racing F1 車手 Max Verstappen 是如何在首次代表 Red Bull Racing F1 車隊公開亮相時奪下首勝，成為歷史上最年輕的 F1 冠軍車手。
現年 23 歲的 Verstappen 自從 17 歲成為 F1 史上最年輕的分站冠軍車手，2016 年西班牙大獎賽奪冠後的 228 天，一直以來備受關注，經常必須面對別人對他的表現總是抱持著高度期望的壓力。但正如新的一季紀錄的內容，他依舊很享受所有的過程，並樂於承擔及面對自己所在的處境。
「我是 Max Verstappen，這是一個成為一級方程式比賽中最年輕分站冠軍的故事。」這只是『For Real』第 3 季的開端，Max 用自己的方式-誠實且幽默的語言來講述這個故事，並且用動畫的方式融入呈現。
Verstappen 面帶微笑的回憶起過往令人難忘的經歷，例如他曾因為沒有駕駛執照而不得不開車到偏離軌道的目的地，以及分享當初他一得知將加入 Red Bull Racing 團隊的心情。Verstappen 表示：「坐下來好好回顧我的第一場 F1 比賽真的很不錯。除非有人問我，不然我通常不會去回想，而且有趣的是自己還記得多少細節，一切嗣戶已經非常久遠了，因為我現在已經展開我的第 7 個 F1 賽季，但我希望你也會喜歡和我一起回顧這些故事。」
這場長達 7 分鐘的節目點綴著動畫演示故事，以及 Verstappen 父母、Red Bull 賽車運動顧問 Helmut Marko 等人的分享。
在『For Real』的每一季中都記錄著 Red Bull 運動員至今最驚嘆的故事、令人難忘的經歷，以及他們旅途中最不可思議的時刻，這些內容都通過生動有趣的動畫而栩栩如生。

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