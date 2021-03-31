▲ 【影】2021 F1 賽季展開，來看 Max Verstappen 的『真實』飆速史

巴林開幕戰，Red Bull Racing F1 車手 Max Verstappen 全程與 Mercedes 車隊在緊張刺激、難分難解的纏鬥之後，終場獲得第 2 名，而 Lewis Hamilton 在 F1 的前哨戰依然氣勢凌人，贏得最後勝利。Verstappen 排位賽贏得桿位，在56圈比賽中領先 28 圈，但在超越 Hamilton 剩最後 4 圈時，在第 4 彎道終於被後方的英國籍車手趕上，最後在方格旗的揮舞下，衝線以 0.7 秒飲恨居次。Verstappen 的新隊友 Sergio Pérez 將絕望變成了喜悅，他的賽車在熱身圈暫時熄火，他自排位最後衝到了第 5 名完賽；而 Scuderia AlphaTauri 車隊的新秀 Yuki Tsunoda 在其 F1 的首役，歷經幾次超車的優異表現後，終場拿下績分進帳第9名佳績。Verstappen 確實有點失望，因為他失去開幕戰獲勝的機會，但他對 Red Bull 在過去 7 個賽季一直在 F1 主導地位的節奏中，仍感到欣慰。Verstappen 表示：「當然感到可惜，但你也必須看到積極的一面。我們確實能夠與他們搏鬥，並且我認為新賽季像這樣開始真是太好了。」與此同時，同步開幕戰的展開，Red Bull 推出最新的紀錄片『For Real』以揭露 Red Bull Racing F1 車手 Max Verstappen 是如何在首次代表 Red Bull Racing F1 車隊公開亮相時奪下首勝，成為歷史上最年輕的 F1 冠軍車手。現年 23 歲的 Verstappen 自從 17 歲成為 F1 史上最年輕的分站冠軍車手，2016 年西班牙大獎賽奪冠後的 228 天，一直以來備受關注，經常必須面對別人對他的表現總是抱持著高度期望的壓力。但正如新的一季紀錄的內容，他依舊很享受所有的過程，並樂於承擔及面對自己所在的處境。「我是 Max Verstappen，這是一個成為一級方程式比賽中最年輕分站冠軍的故事。」這只是『For Real』第 3 季的開端，Max 用自己的方式-誠實且幽默的語言來講述這個故事，並且用動畫的方式融入呈現。Verstappen 面帶微笑的回憶起過往令人難忘的經歷，例如他曾因為沒有駕駛執照而不得不開車到偏離軌道的目的地，以及分享當初他一得知將加入 Red Bull Racing 團隊的心情。Verstappen 表示：「坐下來好好回顧我的第一場 F1 比賽真的很不錯。除非有人問我，不然我通常不會去回想，而且有趣的是自己還記得多少細節，一切嗣戶已經非常久遠了，因為我現在已經展開我的第 7 個 F1 賽季，但我希望你也會喜歡和我一起回顧這些故事。」這場長達 7 分鐘的節目點綴著動畫演示故事，以及 Verstappen 父母、Red Bull 賽車運動顧問 Helmut Marko 等人的分享。在『For Real』的每一季中都記錄著 Red Bull 運動員至今最驚嘆的故事、令人難忘的經歷，以及他們旅途中最不可思議的時刻，這些內容都通過生動有趣的動畫而栩栩如生。