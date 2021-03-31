Mazda 尋找最佳代言人 分享愛車生活拿獎品
2GameSome - 有車賞
2021-03-31 14:25:00
台灣馬自達以「活出 嚮往真我 Feel Alive」的品牌精神，推出全新「Mazda最佳代言人」以及「Feel Mazda, Feel Alive」的品牌活動*，號召每位享受駕馭與體驗生活的消費者，勇於實現自我的獨特目標，並與 Mazda 及更多人一同分享充滿動力與笑容的生活故事篇章。
分享你的獨特視角與生活感受 成為 Mazda 最佳品牌代言人 自 4 月 1 日起至 4 月 15 日止，無論車款與年式，只要您是 Mazda 車主，於活動期間上傳您與愛車最符合「活出 嚮往真我」主旨之照片 3 張至官方活動專頁，並寫下您與愛車的生活故事，台灣馬自達將自投稿作品中選出 3 位代言人車主，成為 Mazda「活出 嚮往真我 Feel Alive」的最佳代言人。
獲選車主除可獲得價值新台幣 12,000 元整之免費 3 次基本車輛保養，更將受邀進行深入訪談、攝影及錄影記錄獲選車主與 Mazda 的故事，並製作獲選車主故事影片及故事照片組，以上製作內容將同步刊登於 Mazda「活出 嚮往真我」雙月刊、官方網站、Facebook 官方粉絲專頁及官方 Instagram 等平台，而車主亦將成為 2022 年 Mazda 年曆內頁焦點人物。
邀請好友一同體驗「活出 嚮往真我」台灣馬自達同步推出「Feel Mazda, Feel Alive」活動，所有對於「活出 嚮往真我」的生活體驗有獨到見解的消費者，只要於活動專頁上傳最近 2 年內拍攝之日常照片 3 張，並寫下想要達成的「活出 嚮往真我」生活體驗，台灣馬自達將自投稿作品中選出 3 位獲選者，可免費享受由 Mazda 規畫之專屬「活出 嚮往真我」行程體驗，並深入訪談、攝影及錄影紀錄獲選者與 Mazda 一同「活出 嚮往真我」的生活體驗故事，最後製作成獲選者故事影片及故事照片組，同步刊登於 Mazda「活出 嚮往真我」雙月刊、官方網站、Facebook 官方粉絲專頁及官方 Instagram 等平台，成為「Feel Mazda, Feel Alive」專屬故事。獲選者完成前述訪談、攝影及錄影活動後可額外獲得 24 小時免費試駕 Mazda 車款，而成功推薦朋友參加本活動的 Mazda 車主亦可獲得免費 3 次基本車輛保養*。
此外，台灣馬自達四月份將延續「5 年原廠保固」及「24 期高額零利率」的「禮馭加乘專案」*，即刻至 Mazda 全國展示中心完成試乘，更可獲得精緻禮品。欲得知「活出 嚮往真我Feel Alive」活動詳情與相關條款細節，歡迎造訪 Mazda 官方網站－「Mazda 最佳代言人」活動專屬頁面（https://www.mazda.com.tw/feel-alive/Ambassador/）及「Feel Mazda, Feel Alive」活動專屬頁面（https://www.mazda.com.tw/feel-alive/Feel-mazda/）。
歡迎造訪追蹤以下網站：
*「MAZDA最佳代言人」活動以及「Feel Mazda, Feel Alive」獲選者將於 2021 年 4 月 23 日公布於活動專頁，並由專人以電話及簡訊通知。未獲選者恕不另行通知。
*「Feel Mazda, Feel Alive」活動中，獲選者之推薦成功車主將於 2021 年 6 月 7 日公布於官方網站，並由專人以電話及簡訊通知獲獎。未獲選者恕不另行通知。
*台灣馬自達保有隨時修改及終止本活動之權利，如本活動內容有任何變更，將同步公布於活動專頁，恕不另行通知。
*本專案僅適用於 2021 年 4 月 1 日起訂購，並於 2021 年 4 月 30 日前領牌之正 2021 年式（即出廠日期為 2021 年）新購車輛。Mazda3、CX-30、CX-5 車系享有「5 年原廠保固」及「24 期高額零利率」雙重優惠方案。Mazda2、Mazda6、CX-3、CX-9 車系可擇一享有「5 年原廠保固」或「24 期高額零利率」。Mazda MX-5 車系恕不適用本專案。
*5 年原廠保固係指自領牌日起算三年或里程數達 10 萬公里（以先屆滿者準）之新車保固期限屆滿後，可再享有兩年不限里程之 Mazda 延長保固。