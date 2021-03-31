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健保署表示，此次包括:醫學中心19家，區域醫院81家，地區醫院120家及基層診所3家，相關資訊並已同步上網公開，歡迎民眾前往中央健康保險署網站(健保資料站/健保統計資料/醫事服務機構財報公開)參閱。健保署提醒，因院所大小及規模不同，直接以財報絕對數相互比較應審慎以對。另外新冠肺炎(COVID-19)對醫療院所財務的影響，財務報告於本(110)年底提報，屆時本署將續予分析，並於明年初向外界說明。
共領取健保4,438億 整體金額約66%
健保署表示，本次財報公布已是第7年(102-108年)辦理，院所應提財務報告之門檻已自6億元下降為2億元，提報院所數由102年109家增加至108年223家，其中包含3家診所(遠東聯合診所、書田泌尿科診所及安慎診所)；此次公開之223家院所，其108年領取健保總金額達4,438億，占整體金額6,771億約66%。
綜觀7年來，符合提報財報之院所中，醫務收支有結餘之家數占率在69%-78%間，整體收支有結餘之家數占率在85%-91%間。如以108年來看，醫務收支有結餘之家數占率達75%，整體收支有結餘家數占率為87%。有關院所整體收支結餘、醫務收支結餘及非醫務收支結餘，健保署整理前20名院所資料供各界參考。
各院所提報財報資料公開於官方網站的同時，健保署亦提供醫療服務情形(如病床數、門住診申報件數及醫療點數)、全日平均護病比資料及個別醫院之醫療品質資訊等，讓民眾與各界非僅僅以財報上的數據比較，而可以透過年度、分區別、特約類別、院所名稱等進行查詢，並從宏觀角度去瞭解醫療院所的經營效率。
健保署表示，歡迎民眾提供意見以便達到民眾參與及共同監督的功能。相關查詢路徑如下：健保署網站首頁→健保資料站→健保統計資料→醫事服務機構財報公開。
資料來源：健康醫療網 健保署公布各院所財報 林口長庚結餘72億奪冠
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