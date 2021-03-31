▲ 這個聲浪，你必須買！Porsche 911 GT3 899 萬起接單開始

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儘管車身加寬、車輪加大，並新增不少性能配備，卻並未因此拖累 911 GT3 整體車重，搭載手排變速箱時車身總重量為 1,418kg，配置 PDK 雙離合自手排變速系統時則僅 1,435kg。911 GT3 車體如此輕巧歸功於多項輕量化設計，包括以碳纖維強化複合材質（CFRP）製成的引擎蓋、較輕的車窗玻璃材質、優化的煞車碟盤、鍛造的輕鋁合金輪圈及後方乘客座艙頂蓋。輕量化跑車排氣系統也為整體車重減輕至少 10kg。911 GT3 亦搭載可變汽門正時系統（VarioCam），讓車主在符合 EU6 AP 排放規範的前提下，享受令人心馳神往的跑車聲浪。911 GT3 油耗表現為 13.3 升/ 100公里（PDK 12.4）。





全新 911 GT3 在每一處小細節中都淋漓盡致地演繹其純正的賽道 DNA。保留原有車型的駕駛艙設計並新增 Track Screen 輔助功能，駕駛只需輕觸按鈕便能移除儀錶板上多餘的訊息，保留中央轉速錶左右兩側胎壓指示器、油壓、油溫、油箱液位與水溫等等於賽道駕駛時至關重要的資訊。911 GT3 為轉速錶左右兩側增加了源自賽道的彩色換檔輔助指示及換檔燈號。





因應保時捷 GT 車型車主日益提高的訂製需求，全新 911 GT3 車主也將適用保時捷個人化訂製（Porsche Exclusive Manufaktur）服務，提供碳纖維輕量化車頂、車外後視鏡上緣施以碳纖維、燻黑 LED 矩陣式頭燈系統，以及保時捷個人化訂製（Porsche Exclusive Manufaktur）專屬無色化的尾燈等 GT3 專屬選項。黑色鋁合金輪圈的邊框亦提供御林軍紅色（Guards Red）或青鯊藍色 （Sharkblue）的選色，營造視覺上的強烈色彩對比。座艙內的轉速錶和跑車計時套件（Sport Chrono）碼錶底色、安全帶及車身飾條，皆可選色，為 911 GT3 烘托出格外洗練的出眾氣質。





與 911 GT3 一樣獨特的，還有 Porsche Design 為高性能跑車車主設計的個性化計時腕錶，集動態設計、性能及精湛工藝於一身。這款個性化計時腕錶的外觀設計充分展現其純粹的賽道基因，並且使用和 GT3 引擎連桿相同的鈦材質，輕巧而堅固，計時機芯則由獨立的發條轉子驅動，令人立即聯想到 911 GT3 的車輪，各種設計在在彰顯出其不容錯認的跑車基因。Porsche Design 亦提供與車身外觀或內裝相同的錶面單環選色，車主們可配戴與座駕完美匹配的個性化腕錶。



