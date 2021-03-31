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就讀西松國小四年級的敏睿，同時也是學校田徑隊的選手，但他卻不像一般選手留著清爽的短髮，反而蓄了一頭長髮，原來敏睿是因為看到姊姊捐髮幫助癌友，覺得很有義意所以也想一起來捐髮。
由於田徑隊每天早上都要進行訓練，因此練習時敏睿必須先戴上髮箍、紮起馬尾才能練習跑步，但是敏睿覺得這些事並不麻煩，反而用開朗的心情去看待因蓄髮而發生的每件事情；這次，敏睿捐出留了快2年的頭髮，他說：「希望他的捐髮可以幫助癌友走出生命中的黑暗，未來想要用自己小小的力量，邀請大家一起來加入捐髮的行列。」
捐髮計畫啟動 製作「醫療級假髮」
台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，愛心捐髮條件：「30公分以上」、「不燙不染」。而一頂「醫療級假髮」市價動輒要上萬元不等，對於治療中的癌友是一筆不小的支出，為了減輕癌友的經濟負擔，基金會長期提供癌友「醫療級假髮」免費借用服務，希望可以陪伴癌友找回治療的動力與信心，順利完成療程邁向康復之路。
此外，也邀請大家響應「一起來．揪捐髮暨募集假髮製作經費」計劃，幫助癌友。
資料來源：健康醫療網 超暖心！為捐髮助癌友 田徑小選手忍蓄髮不便2年
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