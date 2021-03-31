黃金配角吳孟達確診3個月去世 醫曝恐怖癌症推手

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最新研究顯示，糖尿病患者得到肝癌的機會是一般人的3.5倍，一旦得了肝癌，存活的時間也會比較短。台南市立安南醫院副院長許秉毅，曾遇過一名患有C肝加糖尿病的50歲病患，因為腹部疼痛就醫，檢查後發現肝臟有10公分惡性腫瘤，腫瘤侵犯到肝門靜脈，血流不進肝門靜脈，逆流到食道引起食道血管曲張，造成大出血，最後併發肺炎，一週後就去世了。糖尿病會誘發肝癌的原因還在研究中，郵政醫院營養師黃淑惠解釋，目前主要認為的機轉有三：一、高胰島素：當血糖控制不好的時候，胰臟便會多釋放一些胰島素，這些胰島素濃度高反而導致局部臟腑細胞產生癌症病變。二、高血糖：研究發現高血糖容易活化肝臟裡的發炎細胞，釋放出的毒素，破壞正常肝細胞，引發細胞再生的過程可能造成基因突變。三、腸內壞菌：糖尿病病人腸內壞菌較多，從腸道釋放出毒素到肝臟，也會引起肝細胞的變性。
肚子出現肚皮蛇 快就醫檢查肝功能
許秉毅指出，台灣國家衛生研究院2018年發布一項研究證實，脂肪肝、糖尿病及三酸甘油酯過高，容易跳過肝硬化階段而直接導致肝癌！肝硬化嚴重時，要經肝臟流回心臟的內臟血液路途受阻，轉而流向其他通道再流回心臟。當流往肚皮的靜脈，就會造成腹壁靜脈曲張，外觀有如希臘神話的梅杜莎，因此在醫療上，也會以「梅杜莎的頭」稱之，成為肝硬化的重要徵兆。
避免脂肪肝，第一步除了從減糖下手，也可攝取護肝營養素。像是這幾年很紅的「薑黃」，不但具抗有氧化的功能，也可幫助促進膽汁分泌，調整肝臟裡的脂肪含量，延緩脂肪肝的發生，還能喚醒肝臟的酒精分解酶，減緩酒精對肝細胞產生毒性。針對平常工作壓力大，常加班的上班族，郵政醫院營養師黃淑惠建議加上白蔘。白蔘裡的人蔘皂苷，可以幫助肝臟血液循環，也可降低發炎細胞。國內很多大學曾做過研究，把老鼠弄成肝發炎的狀態，然後再投予人蔘皂苷，可以明顯看到老鼠的GOT、 GPT降低，延緩肝纖維化的過程。要了解更多「肝臟保健」的相關內容，請鎖定TVBS 56頻道《健康2.0》，或訂閱《健康2.0》YT頻道，節目中將有詳盡的示範和解說。
護肝黃金配角：人蔘、薑黃