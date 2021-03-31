這不是你想的那種動作電影 — Infiniti Q50 300GT試駕

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但無論《死侍》還《金牌特務》此等強檔，在某些老影迷眼裡爽歸爽矣，就是少了硬橋硬馬的睪固酮成分在，咬文嚼字點說，喚作男人的浪漫，於是我們懷念起好萊塢的《浴血任務》一、二、三集，於是電影台的港產電影《一個人的武林》一看再看，再於是...我竟對Infiniti Q50 300GT躍躍欲試。
現代車很快，這點無庸置疑，暴力渦輪增壓、四輪驅動外加快到電光火石的自動變速箱，更別說Tesla那幾顆瘋掉了的馬達，任何人、任何狀態、任何路況，只要你敢你想，總都能給你近乎不可思議的速度迷幻藥，但那種數位感，或說建構在雲端上的夢幻，說反感未免誑，但少了情懷卻是千真萬確。
然而Infiniti Q50 300GT可不是你想的那樣，早在2014年即已登場雖堪稱老驥，但正因此硬是少了新車矯情刻意的痕跡，幫複習一下，第13代Skyline基礎配上前置後驅，小改款後還換上V6渦輪增壓引擎，光看規格，就不自覺想起阿諾的胸肌，或是史特龍的臂膀。
所以外觀部分什麼前保定風翼後保異色雙出尾飾管的新設計根本不是重點，小改款Q50真正讓人好奇的，就是換裝上3.0升V6雙渦輪增壓動力系統後，開來究竟能不能帶著獨家記憶找到遺失的美好，這具名為VR30的鋁合金引擎，在經歷GTR級別的缸內直噴與鏡面缸壁塗層技術後，釋放出的是300hp最大馬力與40.8kg-m峰值扭力，連同與之匹配的七速自手排變速系統，按廠方數據，0-96km/h加速是5.9秒，而且還隨車附上V6引擎獨有的靜謐運作質感。
強調Q50 300GT的安靜有其真切意義，關上門窗發動引擎，怠速下耳際所能聽聞的，僅有既定印象中高級車的那種綿密與和諧，開出車庫，如此體感無論市區悠遊或國道縱走依舊完美延續，這還是搭配一般來說吵得要命的失壓續跑胎呢！於是乎，你知道這年頭多的是小車故作狂猛，不管引擎或排氣聲響都刻意調得令人焦躁難堪，但Q50 300GT則不然，無論總代理認真強調的ANC反向噪音控制，或是拍攝時不小心看見的雙層玻璃車窗，在在看得出傳統豪華品牌所執著的紮實工藝與細緻體感，再配合透過Bose Performance音響系統輔助的ASC引擎聲浪控制功能，於激情奔馳時帶來突顯但卻不突兀的奔放聲浪，單單聲音，Q50 300GT即能玩出如此豐富層次。
而與聲浪同在的，當然還有飽滿雄渾的輸出，說來有趣，Q50 300GT同樣頗有經典渦輪車那種兩段式油門的玄妙，油門踏板前2/3的感覺是純然高級車的那種循序漸進紮實深厚，開在路上絕對夠快，但難免少了想像中的屌傲，然而當油門繼續深抵，卻會突如其來衝出一整股狂抽猛送的勁道，看了看規格表，理論上最大扭力會在1600轉時便迸出，實際駕馭卻須等到5、6000轉才會完整享受到，玄之又玄，喜出望外到根本莫名其妙。
也由於試駕的是Silver Sport頂規版本，輪上標準配置有DDS動態數位懸吊，配上手感重新調校的方向盤回饋力道 — 過往對於Q50最深刻的印象便在於無敵沈重的方向盤，而今總算輕重恰好，彎中感受自是美妙。於是乎劃過彎角都像回顧每個經典動作片場景，從姿態、重心到滑移竟都如此絕妙，沒有現代車黏在地上般的無聊，更不似那種虛張聲勢矯揉造作的狂暴，Q50 300GT在各個彎道都有專屬節奏，亦即那種心手相連轉多少給多少的協調，稍稍拉高轉速，車尾就彷彿蓄勢待發想往外拋，當然這些仍被電子系統控制在合情合理的幅度，而側傾或慣性什麼的，也一如兒時記憶般理所當然，重溫起來卻也無比美好。
然後像是DCA車距控制輔助、ICC全速域智慧巡航、FEB自動急停輔助、LDP車道偏移預防、AVM環景顯示甚至PFCW超視距前前方追撞警示等ProActive先進駕駛輔助系統依舊一應俱全，座艙內看似不變，嚴謹作工與細緻用料卻也令當今同級車慣見的華而不實相形見絀，你還得加上159萬元/189萬元/197萬元的喜出望外售價，這般付出，眼下還能換得什麼樣兼具豪華與動感的個性化報酬？
想得美，都說Q50 300GT不是你想的那種矯情動作片了。