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新北旅遊｜清明連假不塞車　碧潭水舞、恐龍園區搭車就能到

行遍天下旅遊網

2021-03-31 16:30:41

新北旅遊｜清明連假不塞車　碧潭水舞、恐龍園區搭車就能到
新北旅遊｜清明連假不塞車　碧潭水舞、恐龍園區搭車就能到
春季的最後一個連假即將到來，大家已經計畫好要去哪玩了嗎？清明連假往往路上就是塞塞塞，不如就透過火車、輕軌、捷運、環狀線，利用大眾運輸系統，跟著軌道來旅行，盡情享樂不塞車，孩子放電好開心。

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▲清明連假去淡水玩，不用開車塞在路上，搭輕軌就可以。（圖片來源：淡水輕軌）
▲清明連假去淡水玩，不用開車塞在路上，搭輕軌就可以。（圖片來源：淡水輕軌）

不塞車的低碳旅遊　軌道Chill玩新北

說到新北軌道，第一個想到的就是淡水輕軌，從探索紅樹林開始，最適合大小朋友一起找找水筆仔、招潮蟹、彈塗魚等；在輕軌沿線租借單車，騎往公司田溪自行車道、古樸風情的程氏古厝等，還可到沙崙的來場輕鬆的沙灘野餐。另外新北另一秘境特色，搭乘火車抵達福隆，沿著舊草嶺環狀自行車道騎行欣賞山海合一美景，走訪以百年石頭厝聞名的卯澳漁村，再騎往四角窟觀景台及三貂角燈塔等地可遠眺龜山島美景。

▲以百年石頭厝聞名的卯澳漁村。
▲以百年石頭厝聞名的卯澳漁村。
▲以百年石頭厝聞名的卯澳漁村。
▲以百年石頭厝聞名的卯澳漁村。
▲連通新北宜蘭的舊草嶺隧道，騎乘自行車往返活動筋骨。
▲連通新北宜蘭的舊草嶺隧道，騎乘自行車往返活動筋骨。
不僅只有外國，新北也有很多特色公園，搭乘新北環狀線至中和河濱公園旁的恐龍園區，這裡有3D立體恐龍彩繪、各式恐龍裝置藝術、沙坑區等。而新莊運動公園有廣大的草坪適合放風箏、玩飛盤還有棒球主題的遊樂設備。新店碧潭的陽光運動公園有自行車道、直排輪競速場、越野自行車競技場及兒童遊戲區，都是都會區大人放空小孩放電的好去處。晚上就到近期最夯的碧潭水舞秀，當絢麗的水舞與雷射光影點亮夜晚，為城市遊樂園的一日行程畫下完美的句點。

▲新北有很多特色公園，其中恐龍公園就可以搭環狀線抵達。
▲新北有很多特色公園，其中恐龍公園就可以搭環狀線抵達。
▲一連57天，2021碧潭水舞正在熱映中。
▲一連57天，2021碧潭水舞正在熱映中。
想要體驗DIY手作樂趣，搭乘火車至鶯歌新太源藝術工坊花紙文化館走走，不僅能深度了解陶瓷產業，還能報名捏陶、彩繪杯墊、馬克杯轉印貼、彩繪青花盤等DIY體驗課程，還可到山佳車站旁的鐵道地景公園，牆面上裝飾著許多3D立體彩繪，個個逗趣又逼真。或是搭乘機場捷運到泰山維格餅家觀光工廠，可以DIY專屬鳳梨酥禮盒，館內利用充滿樂趣的互動科技遊戲，讓大家了解台灣鳳梨的故事。

▲各式陶瓷課程在這裡都能體驗。
▲各式陶瓷課程在這裡都能體驗。
▲來鶯歌當然要做自己的陶器回家啊。
▲來鶯歌當然要做自己的陶器回家啊。
▲大小朋友一起DIY自己的專屬鳳梨酥禮盒。
▲大小朋友一起DIY自己的專屬鳳梨酥禮盒。
新北的大自然美景、DIY體驗工坊、特色公園通通都可以透過火車、捷運等大眾運輸工具抵達，讓爸媽大手牽小手，在新北玩得開心又chill。

圖文提供：新北市政府



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