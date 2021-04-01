【試駕】Kia Stonic小改款配備大躍進，堪稱同級CP值最強!

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CUV級距的竄起，不外乎是小一號的尺碼與傳統四門房車差距不大，開起來不僅壓力減輕許多，在市區遊走或停車距離也更好拿捏，且比房車更寬敞的車艙空間與後廂置物機能可一車多用，皆是吸引消費者捨棄房車投向CUV懷抱的主要原因，正因如此車廠也集中火力在此級距推出不少產品，本次試駕的Kia Stonic究竟擁有那些優勢能在茫茫車海中突破重圍呢?
首先這次試駕的Kia Stonic 1.0T智慧油電驚艷版為三月中導入國內的小改款車型，定位在車型的頂規版本，與改款前不同的是1.0T版本的頭燈燈具做了調整，換上了全LED光源外還多了四組獨立日行燈條，配合燻黑燈罩之下散發出比以往更為俐落的神情，相較下1.4版本的燈組就與改款前差異不大，再來就是霧燈框的霧銀飾條造型也做了些許更動，其餘部分則維持原有設定，不過這次小改款的策略是Two-Tone雙車色在1.0T車款上是標配，不再需要加價選購，這也難怪Kia統計購買1.0T的消費者還是佔多數，從外觀的雙車色與辨識度更高的頭燈從遠處便能一眼看出是小改款新車。
相較於外觀上的微調，內在的有感升級反倒是小改款的最大亮點，先從內裝配備開始看起，駕駛儀表中央螢幕從3.5吋升級為4.2吋全彩顯示，意味著行車訊息能以更豐富的圖示與色度凸顯出來，尤其1.0T車型加上了48V輕油電系統後，在這個資訊顯示幕上也能看到動力流的動畫顯示，可讓駕駛了解現在車輛是以燃油引擎驅動還是馬達輔助，新增的三段駕駛模式同樣在此顯示，再來就是中控螢幕從7吋升級為8吋，不僅尺寸放大，還多了現行同級唯一的無線Apple Carplay及Android Auto功能，但充電若還須接一條線不顯得有些矛盾? 因此Kia也提供無線充電座作為選配項目，這樣一來上車打開藍芽與車機連線後放將手機放入無線充電座，便能”真正”享受無線束縛的便利操作。倘若真要雞蛋裡挑骨頭，那就是系統依舊少了”中文”這個選項，尤其在駕駛輔助系統這個項目中有些功能是以縮寫代之，且完整的文字敘述還並非以跑馬燈方式顯示，對不熟悉系統功能的使用者需要一段適應時間。
說到駕駛輔助系統，這次Stonic小改款算是相當有誠意的將市場上主流的安全配備列為全車系標準配備，包含SCC智慧巡航控制、FCA前方主動煞車輔助(含行人/騎士/車輛偵測)、LFA進階型車道維持輔助、HBA智慧型遠近光調節、DAW駕駛疲勞警示，若選購高階的驚艷版則會再增加RCAA後方交通防撞煞車輔助及BCA盲區防撞主動煞車輔助功能。
不過要提醒的是SCC智慧巡航控制並非全速域，作動範圍限制在10~180 km/h，意味著市區走走停停的行車路況並不是這套系統的主要控制範圍，不過LFA進階型車道維持輔助就可在0~200 km/h的範圍內將車輛維持在車道中央，且若非遇到急彎也能順著道路弧度跟著彎道前行提供轉向輔助，以作動的柔順度而言算是相當成熟的一套系統，而FCA前方主動煞車輔助功能對車的作動範圍在10~180 km/h，對行人與騎士則是10~85 km/h，但若要車輛能自動煞停則對車時速不能超過75 km/h，否則僅能減緩碰撞程度；另外值得一提的還有高階驚艷車型才有配置的BCA盲區防撞主動煞車輔助，會特別將這個功能拉出來說明是因為百萬等級以下的盲點偵測多數僅能做到提醒，這款BCA盲區防撞主動煞車輔助則在切換車道時，若系統判斷與後方來車仍有碰撞機會，便會主動夾煞單側輪讓車輛駛回原車道，降低碰撞發生的機會。
說了這麼多小改款後的升級項目，但最讓我感興趣的是動力上的變更是否多了些駕馭樂趣，以這次試駕的1.0T車型最大改變在於增加了48V輕油電系統，這套系統是以皮帶帶動區軸的方式提升引擎的扭力表現，從數據來看最大馬力同樣維持在120匹，不過扭力峰值已從原本的17.5公斤米提升至20.4公斤米，最有感的就是起步加速反應更為輕快，尤其在Sport模式下油門與變速箱反應更為靈敏，在市區中加速變換車道顯得游刃有餘，不過高速下因受限先天1.0升的排氣量限制，再加速表現就不如兄弟車Kona那具1.6升渦輪引擎來的熱血彭湃，不過多數時間已能應付一般人的用車需求。
另外48V系統在Eco模式下在30~120 km/h的速度內放開油門後會以馬達持續提供車輛向前的動力，當儀錶板出現Sailing字樣及帆船圖示時，表示引擎已被關閉進入滑行模式，此時車輛就像進入定速狀態以穩定的速度向前行駛，並不會感覺到轉速降低車速緩步下降的感受，搭配小一號的16吋輪圈及節能胎後能達到19.9 km/l的驚人油耗表現，這也是48V系統在節能表現上的最大效益。
底盤調教也是我對Stonic大為讚賞之處，與兄弟車Kona同樣擁有極佳的操駕感受，即便小改款未特別針對底盤有所升級，不過原本就相當歐系的設定在駕馭感受上頗為扎實，轉向精準不說，來自路面的震動經過橡皮襯套的柔化後顯得相當有質感，若把品牌遮住你真會以為自己開的是歐洲小車，撇除動力還有進步空間，底盤回饋所帶給駕駛與乘客的感受已超過價格太多太多，真的一點都不誇張，如果你對韓國車的印象還停留在10多年前，現在韓國車的水平之高已非昔日吳下阿蒙，如果你正考慮選購一部85萬元以下的CUV小休旅，小改款Stonic的全方位表現絕對值得你一試!
| Kia Stonic 1.0T智慧油電驚艷版規格表
| 長寬高(mm)
| 4,140/1,760/1,500
| 軸距(mm)
| 2,580
| 車重(kg)
| 1,227
| 引擎型式
| 1.0L汽油渦輪引擎+48V輕油電
| 排氣量(c.c.)
| 998
| 最大馬力(hp)
| 120
| 最大扭力(kgm/rpm)
| 20.4 / 2,000-3,500
| 變速系統
| 7速自手排
| 傳動型式
| 前輪驅動
| 前懸吊
| 麥花臣
| 後懸吊
| 扭力樑
| 前輪尺寸
| 195/55 R16
| 後輪尺寸
| 195/55 R16
| 平均油耗(km/l)
| 19.9
| 售價(萬元)
| 85.9