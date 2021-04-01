我是廣告 請繼續往下閱讀
新冠肺炎肆虐全球，跨國旅遊觀光大受影響，帛琉旅遊泡泡大受矚目。帛琉旅遊泡泡首發團班機4月1日下午2時30分自桃園國際機場起飛，當地時間晚間7時20分到帛琉，行程是4天3夜，預計4月4日晚間10時50分回到台灣。
交通部觀光局副局長林信任表示，4月1日首團96人，8點30分報到，9點部桃開始分批採檢，12點半PCR報告就會出爐，收到後由各領隊率團通關。
林信任指出，旅客至帛琉需應團進團出，每天戴口罩、量體溫，進出飯店都經過防疫安全認證，入境時也要下載帛琉APP，定期向當地政府回報，若有特殊狀況，領隊則向台灣觀光局反應。
至於回台入境時，他強調，和一般旅客分流管理，一下飛機就要貼上貼紙，並有專人引導、專用泡泡免稅商、廁所、移民署、海關櫃檯進行通關。回台第五天更需PCR檢測，才能解除檢疫條件。
玩得盡興 陳時中提醒做好防疫措施
「不要打擾遊興，但要注意防疫措施。」陳時中說，旅遊泡泡成團是好事情，但應控制好風險，現場會有防疫醫師坐鎮，希望旅客保持戴口罩、社交距離等措施，一但有陽性個案，隨即展開疫調，可能部分就無法成團。
資料來源：健康醫療網 帛琉首發團96人今啟航 陳時中提３大視察重點
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊