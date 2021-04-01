▲ 紀念回歸 F1，Aston Martin Vantage F1® Edition 售價 1088 萬起開放接單

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Vantage F1® Edition 不僅擁有強大動力性能，更得益於不斷精進的空氣力學工程與底盤設計。品牌團隊致力於 Aston Martin Cognizant Formula OneTM 車隊盛大回歸賽道殿堂的同時，Tobias Moers 更針對公路車技術加以調整，強化本屬賽道取向的 Vantage、優化圈速性能，使其勝任 F1 安全車任務，保有優秀公路駕駛表現，甚至能夠在未安裝賽道專用輪胎的條件下，保持出眾動態性能。憑藉著開發 F1 安全車所取得的亮眼成就，Tobias Moers 將精髓融入量產車型，Vantage F1® Edition 自此應運而生，不僅打造 Vantage 產品線性能之最，也代表著 F1® 安全車復刻之作。
Vantage F1®特仕版是 Aston Martin 工程團隊以動力輸出、底盤設定與空氣力學等全方位面向優化而成的智能結晶，能夠更全面地展現車型特性，清楚傳遞賽道路感、完整發揮龐大動力。配備 4.0 升 V8 雙渦輪增壓引擎，將既有 510 PS 馬力，一舉提升至 535 PS，最高扭力則保持在 685 NM，延長持續時間，進一步提高牽引力並縮小檔位間隙。8速自排變速箱的調校與動力輸出相輔相成，有效縮短換檔時間，使操作更加直覺精準。特別於駕駛者重踩剎車時，降檔控制感大幅提升，更能精準平衡車輛。這些優化面向在各種環境條件下皆能順利運行，無疑為賽道駕馭帶來更大助益。
在底盤方面，工程團隊加以精進懸吊與轉向系統，增加前部結構剛性，以提升轉向手感及反應速度。重新設計的減震器結構可增加受力範圍，大幅增加車身承受高速狀態的下壓力，也能應對車身超出賽道坡頂時的浮動，避免減損加速時的動力。為配合減震器的改變，得益於後彈簧和橫向剛度的增加，可提高過彎速度，尤其是在顛簸路段中更能增加牽引力。轉向系統的調校也進一步優化路面反饋，傳遞更趨細緻的駕馭體驗，提升駕駛者對抓地力的細微感知。
Vantage F1® Edition 與倍耐力合力打造專屬車胎，尺寸由標準版 Vantage 的 20 吋增加到至 21 吋，這也是 Vantage 首次配備 21 吋輪胎。採用低扁平比輪胎，為駕駛者提供更完整的極限操控體驗，即使身處極端的賽道環境，亦能帶來極大化的操駕信心。此外，本車款不容忽略的另一亮點 — 空氣力學套件，成就亮眼的圈速表現；並能在最高速度行駛下，為車體提供前、後方共計 200kg 的下壓力，並有效優化車身整體平衡。與車身等寬前擾流板、前定風翼、底部導流板、後分流器，以及身為視覺焦點的新型尾翼等部件，共同打造絕佳空氣力學設計。
Vantage F1® Edition 擁有多款限定漆色及車身塗裝可供選擇，其中包含 Aston Martin Cognizant Formula OneTM 車隊採用之 Aston Martin Racing Green 賽車綠塗裝，提供光面與消光兩種漆色材質。此外，沉穩經典的Jet Black 墨石黑與 Lunar White 月光白亦在選色之列，均飾以 Solid Matte Dark Grey 暗灰色賽車塗裝。車室內裝部分，以 Obsidian Black 曜石黑皮革與 Phantom Grey 幻影灰 Alcantara 麂皮搭配，另外選擇 Lime Green 萊姆黃、Obsidian Black 曜石黑、Wolf Grey 狼鬃灰或 Spicy Red 辣椒紅對比色縫線及飾條。
Vantage F1® Edition 將同時推出敞篷及硬頂版本。經典凸字型格柵水箱護罩、交織斜紋碳纖維車型飾板、四出排氣尾管、以及全新設計的 21 吋黑色鍛造拋光輪圈，皆為標準配備，細節盡顯賽道風範的競速氣息。
Vantage F1® Edition Coupe 基本售價 1088 萬元起，Vantage F1 Edition Roadster 1168 萬元起，即日起接單引進。