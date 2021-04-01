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GoShare 愚人節系列活動！Gogoro VIVA MIX Belt 入列、前 4 分鐘起跳價 1 元

2GameSome - 有車賞

2021-04-01 15:55:00

GoShare 愚人節系列活動！Gogoro VIVA MIX Belt 入列、前 4 分鐘起跳價 1 元
▲ GoShare 愚人節系列活動！Gogoro VIVA MIX Belt 入列、前 4 分鐘起跳價 1 元
GoShare 移動共享服務 4/1 凌晨於官方粉絲團突然發表一系列真假驚喜，讓粉絲親自驗證真偽。其中，GoShare 宣布 4/1 00:41 起，Gogoro VIVA MIX 最高階 Belt 車款正式加入 GoShare 服務陣容。4/1 同步搭配全台「GoShare 隨借隨還」服務車款前 4 分鐘 1 元、完成換電挑戰最高享萬元大獎的限時好康，還有「隨機即享當筆金額 1 元結帳」— 中國信託卡全卡友均有機會在整個四月享受趟趟 1 元結帳。

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150 Gogoro VIVA MIX Belt 即刻現身

4/1 00:41 起，GoShare 新增 Gogoro 最新力作 — Gogoro VIVA MIX Belt 車款，共 150 輛將陸續上路。

  • FLO DRIVE™ 皮帶傳動系統，操控更加靈巧滑順。
  • 緊湊車身，自帶 10 吋輪胎與 74.5 公分低座高。
  • 舒適雙載、置物便利，配備 73cm 加長椅墊、23.9 L 大車廂與置杯架。
  • 輔助倒車、省力車架，一鍵倒車自如給力，輕鬆架車毫不費力。
  • 隨時守護騎乘安全，搭載 SBS（Synchronized Braking System）同步煞車系統與前 / 後碟式煞車。
  • 額外配置無線充電手機架。
04:01 起全台限時「隨借隨還」車款前 4 分鐘起跳價僅 1

2021/4/1 04:01~23:59，騎乘「GoShare 隨借隨還」服務車款，趟趟均享前 4 分鐘起跳價僅 1 元，之後每分鐘 2.5 元。

中國信託全卡友綁定 Apple Pay，趟趟享最低 1 元當筆驚喜結帳

2021/4/1 至 2021/4/30，只要將 GoShare App 更新至 2.7.1 版本，使用中國信托信用卡或簽帳卡綁定 Apple Pay 支付騎乘費用，且折抵騎乘金後的費用大於 30 元，趟趟就有機會享受當筆金額 1 元驚喜結帳。

4/1 限定，完成換電挑戰即領最高萬元獎金

2021/4/1 當天，於 GoShare App 完成愚人節系列換電挑戰，換電 1 次得 40 元騎乘金獎勵、4 次得 1,000 元騎乘金獎勵、41 次得 10,000 元騎乘金獎勵。

→ 更多活動詳細資訊，請密切鎖定 GoShare 愚人節活動頁面GoShare 臉書官方粉絲團

→ 即刻下載 GoShare App，AI 認證 3 分鐘快速註冊成為 GoShare 騎士。

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