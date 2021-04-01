▲ GoShare 愚人節系列活動！Gogoro VIVA MIX Belt 入列、前 4 分鐘起跳價 1 元

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150 輛 Gogoro VIVA MIX Belt 即刻現身
4/1 00:41 起，GoShare 新增 Gogoro 最新力作 — Gogoro VIVA MIX Belt 車款，共 150 輛將陸續上路。
- FLO DRIVE™ 皮帶傳動系統，操控更加靈巧滑順。
- 緊湊車身，自帶 10 吋輪胎與 74.5 公分低座高。
- 舒適雙載、置物便利，配備 73cm 加長椅墊、23.9 L 大車廂與置杯架。
- 輔助倒車、省力車架，一鍵倒車自如給力，輕鬆架車毫不費力。
- 隨時守護騎乘安全，搭載 SBS（Synchronized Braking System）同步煞車系統與前 / 後碟式煞車。
- 額外配置無線充電手機架。
2021/4/1 04:01~23:59，騎乘「GoShare 隨借隨還」服務車款，趟趟均享前 4 分鐘起跳價僅 1 元，之後每分鐘 2.5 元。
中國信託全卡友綁定 Apple Pay，趟趟享最低 1 元當筆驚喜結帳
2021/4/1 至 2021/4/30，只要將 GoShare App 更新至 2.7.1 版本，使用中國信托信用卡或簽帳卡綁定 Apple Pay 支付騎乘費用，且折抵騎乘金後的費用大於 30 元，趟趟就有機會享受當筆金額 1 元驚喜結帳。
4/1 限定，完成換電挑戰即領最高萬元獎金
2021/4/1 當天，於 GoShare App 完成愚人節系列換電挑戰，換電 1 次得 40 元騎乘金獎勵、4 次得 1,000 元騎乘金獎勵、41 次得 10,000 元騎乘金獎勵。
→ 更多活動詳細資訊，請密切鎖定 GoShare 愚人節活動頁面與 GoShare 臉書官方粉絲團。
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