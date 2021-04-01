防疫不忘送溫情！高雄醫界慈善義舉　兒童節送愛暖病童心

日前高雄市診所協會號召50所診所醫師，與高雄市醫師公會合捐25萬元至社會救助金專戶，挹注長期安置弱勢兒少教育發展帳戶，協助長期安置的弱勢兒少儲蓄未來教育與發展帳戶，培植脫貧能量，而（30）日中午在高雄市政府社會局舉行捐贈儀式，由社會局謝琍琍局長代表接受，謝局長特別致詞感謝高雄醫界共同推動公益，奉獻愛心，熱忱感人。

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高雄市診所協會及社團法人高雄市醫師公會是高雄地區開業醫師組成的協會，協會成立宗旨為透過辦理學術演講提升醫療品質，並積極參與社會公益服務。而這次，高雄市醫師公會及高雄市診所協會主辦暨各協會及各校友會協辦2021兒童節送愛「關懷住院癌童曁慈善捐款弱勢兒少」活動，於30日中午在高雄市政府社會局舉行捐贈儀式，由社會局謝琍琍局長代表接受，下午則於高雄榮總醫療大樓1F大廳舉行，高雄市醫師公會賴聰宏理事長及診所協會楊宜璋理事長共同致贈高榮病童慰問金及兒童節禮盒，由高榮林曜祥院長及兒醫部小兒心臟科黃大誠主任代表接受並致詞感謝高雄醫界慈善義舉，溫暖病童及家長。

高雄市診所協會及社團法人高雄市醫師公會每年持續於兒童節至醫院關懷癌童、參與青少年關懷活動，溫暖了許多家庭。而這些醫者除了守護民眾健康，同時也溫暖高雄市民的心，也藉此號召更多團體及企業投入社會福利行列，共同幫助社會弱勢。