鴻海集團股價葫蘆裡賣什麼藥？這次衝得過15倍本益比？

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對比10多年來股票報酬率遠遠輸給電子股指數，這一波鴻海集團走出很不一樣的味道，最大的底氣，來自於鴻海集結上千家公司合組MIH電動車開放平台，準備進攻電動車領域。但是，也正因為鴻海最近10年轉型成效並不明顯，此番雖靠著電動車題材重回股市巨星之林，效益卻還要幾年後才可能驗證，有人期待、有人吐槽，投資人不免要問：這次鴻海集團股價能走多遠？
《長線》電動車題材拉升評價
「當年郭台銘當董事長，股價好不好他無須給別人交代，但是劉揚偉不一樣，雖然接任鴻海董事長，大老闆郭台銘卻還在旁邊看著，不管是業績或股價的績效，劉揚偉總會希望有所交代」，股市老手一語中的，站在劉揚偉新團隊的立場，一定希望能跟上股市活蹦亂跳的脈動。
事實上也是如此，鴻海過去為人詬病的一點是透明度低，但是現在的鴻海有定期法說會，董座也不排斥出席場合談未來，公司的透明度提高了，更重要的是，鴻海集團養的小金雞愈來愈多，以前電子代工盛世，大家提到的小金雞是鴻準、廣宇、群創，現在則添加天鈺、乙盛、樺漢等等，向來鴻海集團在投資人的印象裡，就是財務操作高手，也很擅長利用旗下小金雞搭配造勢，現在可用之兵愈來愈多，正逢全球股市的大多頭行情，怎能不抓緊機會。
所以，此時探討鴻海集團股價，第一個重點要把握住，也就是目前的環境對鴻海有利，不管電動車大業最後能否成就，畢竟才剛開始籌組開放平台，現在看多或看衰都只是紙上談兵，但是只要電動車題材延續，就有助於鴻海長期評價。
不過，固然目前多方順勢而為，回到股價操作，鴻海與旗下小金雞，卻是不同的概念。採訪諸多股市好手，大家的結論頗為一致，「鴻海股價主要是靠外資買上來，未來外資動作左右股價；至於本土資金則偏好鴻海小金雞。」
《短線》法人買盤關注季報
回顧過去20年的歷史，自從2007年蘋果智慧型手機上市、串流影音推出、社群媒體陸續出現⋯，新興科技讓鴻海的代工盛世不再，最近10年，鴻海本益比維持在7~15倍之間，比較多的時間是偏向下緣。2012年一度觸及15倍本益比上緣，當時鴻海有一個「眼球計畫」的題材；2017年又碰觸一次，靠的則是響應川普美國設廠，以及外資喊出200元的目標價。
最近，鴻海本益比又因為電動車題材而觸及15倍，電動車具有劃時代的意義，題材性比過去兩個濃烈，因此合理推測鴻海可以維持本益比高檔一段時間。日前備受市場關注的美系外資報告，給予鴻海168元一路發的目標價，認為市場忽略了鴻海在電動車機構件、底盤等製造潛力。其他本土法人大致也將一年目標價設定在150至160元間。
不過，鴻海長線看轉型成效，短線支撐仍要看獲利，因此有2個觀察點要注意，第1，外資買賣超動向有絕對影響力。第2，許多法人估計鴻海今年每股淨利挑戰10元，第一季季報的表現會是第一個驗證，只要3月營收一出爐，各種預估數字會跟進調整，如果股價有轉折，從營收公布到季報正式出爐的時間，會是一大關鍵。
其實，本土資金對鴻海比較有距離，也是被前陣子外資大賣台積電的事件影響，「哪天外資要提款，你擋也擋不住，所以鴻海還是留給外資吧。」小散戶笑著說道。事實上，按照過往經驗，鴻海集團小金雞股價表現確實更活潑。
《金雞》天鈺股價撐住鴻海
翻開過去線圖，2007年鴻海代工盛世之前，當時的小金雞鴻準與廣宇的相對漲幅，完全把母公司比下去。而今年最亮眼的金雞，則非面板驅動IC設計公司天鈺莫屬了，從去年12月鴻海集團起漲後，天鈺最高漲了6倍之多，中間也被列為處置股票4次，但都無損於股價的強勢。過去鴻海集團股價都是內資先玩小金雞，外資跟進買鴻海，這次情況也很像，因此坊間有一種說法，只要天鈺股價維持強勢，鴻海就安啦。
天鈺去年全年每股淨利4.07元，拜面板驅動IC、電源管理IC等供不應求，且產品漲價所賜，今年前2月每股淨利已達2.5元，法人估計今年全年將超過15元。本土法人向來偏愛台灣的IC設計股，從去年12月天鈺起漲以來，迄今投信買超1.4萬張，是最大的驅動力，有一說指出，只要天鈺股價站上300元，市值將達500億元，合乎MSCI追蹤條件，這些故事都有利於天鈺營造多頭氛圍。當然，如果哪天投信大幅度賣超，或是利多反跌，那就要小心了。
除了天鈺之外，投信3月迄至26日買超8.2萬張的群創，也是本土資金偏好鴻海金雞的代表。群創的故事其實很簡單，中國不再補貼面板產業，群創得以擺脫殺價競爭，而這幾年朝利基型、高階大型一體化車用面板發展，已見成效，今年獲利有大轉機，外資估計每股獲利超過4元，不再是過去那個常常虧損、股價連淨值都碰不到的雞蛋水餃股；也因為獲利抬頭，有機會從股價淨值比走向本益比評價，讓鴻海集團這次的反攻，有更多故事可言了。