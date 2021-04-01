▲ Gogoro 愚人節不愚人，送出全新 VIVA MIX

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Gogoro 直接選在 Gogoro 內湖 CITYLINK 門市舉辦實體活動，發放限量 100 張號碼牌讓前來的民眾參賽，現場甚至有民眾開著自己的雙 B 來拚換新車。經過簡單又有趣的二項任務後，Gogoro 送出全新 Gogoro VIVA MIX 給獲勝的兩位消費者。





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門市上午尚未營業前，門口就聚集滿滿的排隊人潮，透過有趣的街頭藝人現場發放限量 100 張號碼牌。活動在下午 1 點 01 分正式開始，第一個任務隨機抽出五位民眾，穿著現場準備的誇張搞笑裝扮，並與 VIVA MIX 共同走台步，最後喊出「Gogoro VIVA MIX 隨變我都型」比氣長。最後由陳先生以 31.79 秒的驚人肺活量成功拿下冠軍，順利成為第一台 Gogoro VIVA MIX 的幸運獲獎者。





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第二個任務再抽出 5 位參賽者，最快擊破指定數量舊車牌，就能獲得第二台 Gogoro VIVA MIX。最後是由蔡先生以短短的 9.49 秒敲破了十張老舊車牌，成為第二台 Gogoro VIVA MIX 的幸運獲獎者。





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目前入手 Gogoro 汰舊換新享最高補助 24,000[1]





即刻購車就能享有 購車資費、配件優惠二選一









[1] 最高補助 $24,000：係以南投縣政府公告之新購電動機車補助政策為例試算，詳細補助辦法請洽各政府單位網站查詢或直接聯繫各地方政府處理窗口。



[2] 每天只要 3 枚 10 元銅板：指適用「銅板入手專案」購買 Gogoro VIVA MIX BASIC 車款且貸款總金額為 $59,980之消費者，其分期付款第一階段之前35期之貸款各期付款金額（含前35期各期攤分利息），平均單日付款金額不到 $30。「銅板入手專案」係由指定第三方融資公司提供，該指定第三方融資公司保有核准與否之決定權，一次給付車款與分期付款將因分期計息而有價差，詳細貸款條件及限制請洽指定第三方融資公司。

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