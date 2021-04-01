899萬起，純正賽道血統─全新Porsche 911 GT3開始接單

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與保時捷賽車運動部門共同開發，第七代911 GT3擁有最純正的賽車科技，提供更純粹的性能表現。源自同樣性能卓越的保時捷GT賽車911 RSR，全新911 GT3前軸搭載雙A臂獨立懸吊系統，並透過擾流尾翼搭配倒勾式 (Swan Neck) 連桿及強大分流器展現優越先進空氣動力技術；搭載之可輸出375 kW（510 PS）之4.0升水平對臥六缸引擎，搭配基於911 GT3 R之動力傳動系統，皆通過耐力賽事的考驗。全新911 GT3和911 GT3 Cup皆搭載超高轉速引擎以及讓人心馳神往的聲浪，既是滿足車主平日駕馭樂趣的跑車，更是一部性能精湛、動力卓越的賽道機器，打造超凡絕妙的操駕體驗。
911 GT3之所以如此與眾不同，在於它集結所有優勢特性於一身，具有比911 GT3 RS更快的320km/h極速表現（搭配PDK雙離合器自手排變速系統車款極速則為318km/h），此外，僅需3.4秒即可完成0-100km/h加速。911 GT3源自賽道的優異空氣動力設計，可產生更大的下壓力卻不影響風阻係數，賽道專用的固定式擾流尾翼 Fixed rear wing與分流器元件，更在車輛高速過彎時顯著提升下壓力，讓911 GT3在賽道上毫無保留地盡情展現。
911 GT3在跑車終極試驗場紐柏林賽道（Nuerburgring-Nordschleife）進行最終測試時，締造比前一代還要快17秒的單圈紀錄，開發車手Lars Kern僅僅花了6分59.927秒就跑完20.8公里的賽道；在做為對照組的20.6公里短賽道上，911 GT3也只用了6分55.2秒完成。由保時捷品牌大使暨專業賽車手Jörg Bergmeister親自操駕，選配米其林Pilot Sport Cup 2 R輪胎的911 GT3在「綠色地獄」證明其出色的優越性能；亦是身經百戰的Jörg Bergmeister在「綠色地獄」上開過最棒的量產車款。
儘管車身加寬、車輪加大，並新增不少性能配備，卻並未因此拖累911 GT3整體車重，搭載手排變速箱時車身總重量為1,418kg，配置PDK雙離合自手排變速系統時則僅1,435kg。911 GT3車體如此輕巧歸功於多項輕量化設計，包括以碳纖維強化複合材質 (CFRP)製成的引擎蓋、較輕的車窗玻璃材質、優化的煞車碟盤、鍛造的輕鋁合金輪圈及後方乘客座艙頂蓋。輕量化跑車排氣系統也為整體車重減輕至少10kg。911 GT3亦搭載可變汽門正時系統 (VarioCam)，讓車主在符合EU6 AP排放規範的前提下，享受令人心馳神往的跑車聲浪。911 GT3油耗表現為13.3升/ 100公里（PDK 12.4）。
全新911 GT3在每一處小細節中都淋漓盡致地演繹其純正的賽道DNA。保留原有車型的駕駛艙設計並新增Track Screen輔助功能，駕駛只需輕觸按鈕便能移除儀錶板上多餘的訊息，保留中央轉速錶左右兩側胎壓指示器、油壓、油溫、油箱液位與水溫等等於賽道駕駛時至關重要的資訊。911 GT3 為轉速錶左右兩側增加了源自賽道的彩色換檔輔助指示及換檔燈號。
因應保時捷GT車型車主日益提高的訂製需求， 全新911 GT3車主也將適用保時捷個人化訂製（Porsche Exclusive Manufaktur）服務，提供碳纖維輕量化車頂、車外後視鏡上緣施以碳纖維、燻黑 LED 矩陣式頭燈系統，以及保時捷個人化訂製（Porsche Exclusive Manufaktur）專屬無色化的尾燈等GT3專屬選項。外觀部分，黑色鋁合金輪圈的邊框亦提供御林軍紅色 (Guards Red)或青鯊藍色 (Sharkblue)選色，營造視覺上的強烈色彩對比。座艙內的轉速錶和跑車計時套件（Sport Chrono）碼錶底色、安全帶及車身飾條，皆可選色，為911 GT3烘托出格外洗練的出眾氣質。
與 911 GT3一樣獨特的，還有Porsche Design為高性能跑車車主設計的個性化計時腕錶，集動態設計、性能及精湛工藝於一身。這款個性化計時腕錶的外觀設計充分展現其純粹的賽道基因，並且使用和GT3引擎連桿相同的鈦材質，輕巧而堅固，計時機芯則由獨立的發條轉子驅動，令人立即聯想到911 GT3的車輪，各種設計在在彰顯出其不容錯認的跑車基因。Porsche Design亦提供與車身外觀或內裝相同的錶面單環選色，車主們可配戴與座駕完美匹配的個性化腕錶，享受更極致尊榮的全方位駕馭體驗。
【全新911 GT3建議售價】
911 GT3 NTD 8,990,000起