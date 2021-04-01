出遊、掃墓６招防毒蛇　被咬傷牢記「記、脫、包、低、送」！

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避免毒蛇咬傷，出遊、掃墓小心蛇出沒！
疾管署表示，出血性的毒蛇臨床表現症狀主要以肢體腫脹為主，並會出現水泡或血泡，雖致死率較低，但應注意肢體腫脹引起血液循環不佳，造成組織壞死，百步蛇則同時會有出血性傾向，造成血小板下降、凝血時間延長。而神經性毒蛇則主要以神經麻痺為主，會出現四肢無力、流口水、眼瞼下垂等情況，患者可能因為橫膈膜、呼吸肌麻痺造成呼吸衰竭而死，眼鏡蛇咬傷的患處會造成局部組織壞死、損傷。混合性毒的鎖鏈蛇，除了應留意混合了上述的情況外，還會造成急性腎衰竭。提醒民眾進入山區應格外小心，若遭遇毒蛇攻擊也應了解如何自保。
６招防毒蛇，了解棲息地避免勿入蛇穴！
避免毒蛇咬傷，疾管署提醒，進出山區、郊區等地應穿著靴子、長褲，避免脫鞋、涼鞋或赤腳。前往所在的區域若有草堆、石縫、枯木、竹林、陰濕處、溪邊等，應先確認並避免雙手伸入，這些區域是蛇類喜好的棲息地。特別是前往水區時也不能放鬆警戒，大部分的毒蛇都是游泳高手，若已知附近為毒蛇出沒地帶，應避免涉水。除此之外，露營時應選擇空曠乾燥的區域，避免前述蛇類常見棲息地，晚上應升起營火、火炬，特別是夏夜。而如真遇到蛇類，應避免抓蛇或逗蛇，以免發生危險。
被毒蛇咬傷怎麼辦？記、脫、包、低、送！
如果真的不幸被蛇咬傷，疾管署也提醒，切勿如電影、影集一般，用嘴巴將毒液吸出，此舉是非常不好的處置方式。同時也要記住避免冰敷，以避免局部腫脹造成循環變差，造成組織大量壞死。
被蛇咬傷時，首先應保持冷靜，記住蛇的長相特徵。並且脫掉戒指、手鐲、手錶等飾品，以避免發生局部腫脹。包紮時使用彈性繃帶，鬆緊度以一根手指可進入為原則，減少毒液回流，並避免患處出現缺血情況，這點對神經毒而言尤其重要。初步處置後，應將患處保持在心臟以下的位置，並盡速就醫接受治療，避免耽誤。
疾管署提醒，不論是否確認為毒蛇，被蛇咬傷都應尋求醫師治療，以免誤判。各類型的毒蛇血清有所不同，因此當下一定要冷靜記住蛇的特徵，以利使用正確的抗毒蛇血清進行決定性治療。若擔心自己記錯或敘述不精準，當下也可以迅速以手機拍下照片，以利後續救護人員判斷。
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