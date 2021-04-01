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清明節吃潤餅留意３地雷　４招變得更營養，還有助減肥！

今健康

2021-04-01 21:00:00

▲ （圖／今健康）
▲ （圖／今健康）
潤餅是台灣眾多美食中常見的小吃之一，在清明時節也是個應景的美食。常見食材包括胡蘿蔔、高麗菜、芹菜、豆芽菜、海苔、蔥、蒜等。北部常見主菜加入紅糟肉，南部則常見加入滷肉、油麵、五花肉，也有不少民眾會加入香腸。也大多會加進砂糖、花生粉等作輔料。雖然看似有肉有菜，且蔬菜較多，但還是得注意隱藏的健康地雷。

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潤餅有菜有肉，竟暗藏熱量地雷？！


劉怡里營養師表示，潤餅雖然確實相較肉粽、月餅等其他應景食物而言熱量相對較低，但還是得注意三大地雷。首先要注意的是主菜肉類，不論南北放進的是五花肉、紅糟肉、滷肉、香腸等，皆屬於熱量和油脂較高的肉類。其次是蛋酥，蛋經過油炸後熱量恐怕會大幅度飆升而且吸油率高，營養價值也會降低。再來就是輔料的砂糖，為不利健康的精緻糖類，花生粉也要注意，一湯匙也有77大卡，盡量減半添加。而餅皮雖稱不上地雷，但通常一份會用兩張餅皮，熱量就約有半碗飯。有些縣市會加入油麵，一把25公克的油麵就有將近90大卡，這樣餅皮加油麵就會變成3/4碗飯了。


一般而言，北部的潤餅一份熱量通常約為400-450大卡上下，南部則因為常見加入砂糖、油麵通常約為500-550大卡上下。若一般成人一日所需攝取熱量初估為1500大卡，一餐約為500，一份一般的潤餅就達標，若另外再吃其他食物或增加主食、配料、佐料等，恐怕有超標的疑慮。  


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糖友、限磷腎友吃潤餅，花生粉、砂糖應減半！


即使潤餅看似健康，身有糖尿病、腎臟病等慢性病族群還是應多加留意。劉怡里營養師指出，雖說花生粉或砂糖可謂潤餅的靈魂要角，但一般加了砂糖的潤餅自然是對糖尿病患者不利。而花生粉則不利於「限磷」的腎臟病友。也有許多地方花生粉和砂糖是加在一起的，因此在外購買時應多加確認為佳，建議可選擇減半或更少。


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４招把潤餅變得更營養，營養師：還更有助減肥！


劉怡里營養師表示，潤餅若食材準備妥當，其實是相當健康的食物，就連對減肥而言也非常有幫助。若吃潤餅想吃得更健康，建議可以將部分食材作替換。例如紅糟肉、五花肉、香腸等熱量較高的肉類，就可以換成熱量相對較低的雞絲，不論是雞腿肉、雞胸肉都可以，或是腱子肉、豆乾也是很好的選擇。其次，不論是否有慢性病，都可以將花生粉、砂糖減半，在保持風味的同時讓熱量再繼續減少。再來，潤餅中的油炸蛋酥可以換成煎蛋後切絲，便可以避免油炸所帶來的高熱量。最後，蔬菜方面應留意以多色為原則，蔬菜的攝取重點在於多元，攝取各種不同的植化素，許多民眾常見只加進高麗菜或其他單一種喜歡的蔬菜，其實相當可惜。


綜合上述改造４大重點，不僅兼顧美味，有大量蔬菜、有澱粉、又有低脂的蛋白質，整體熱量又可以加以控制，潤餅也可以扎實的變成一個相當健康的美食，且也更有助於減肥！


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