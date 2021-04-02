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衛生福利部草屯療養院臨床心理師蔡岳融提醒家長注意孩子狀況，因為越早發現越早治療，成效較好。蔡岳融表示，自閉症是一種綜合性的神經心理疾病，主要是跟人互動的神經結構發生問題，人際反應會跟一般孩子不太一樣，而「講話」具有跟人互動的功能，自然易受到影響。
蔡岳融表示，有的自閉症孩子講話音調高，有特定的咬字，講話模式像機器人，也有的孩子，不懂語詞內容，雖可學習聲調，但不懂語言深層意涵，講話像播廣告一樣。自閉症還有些特殊行為，像是性格異常堅持、在意很細微的事件、知覺感受很敏感等。有的自閉症患者情緒起伏大，小事情改變也會導致其哭鬧不休。
六歲前介入 幫助效果好
蔡岳融臨床心理師表示，自閉症在六歲前介入，治療效果最好。自閉症孩子的早期療育，包含多層面的治療方式，如有助大小肢體動作的職能訓練、認知學習、生活自理訓練、行為訓練、遊戲、人際互動的心理治療等。
針對個別孩子狀況，可以選擇適合的方式訓練，也可同時接受多種療育，但建議家長將治療師所教，在家一起實施訓練，方有助實質生活的學習。另外有些醫院設有兒童日間病房，且有相關的團體治療與個別心理治療等，家長可以多加利用。
自閉症家長負擔大 鼓勵多詢問機構等院所
草屯療養院院長藍祚鴻表示，自閉症孩子需要長期治療，家長常需很大的心理強度及經濟支出，專業人員的陪伴、其他家人的支持，是父母很重要的後盾。醫院、學校和一些社福機構通常也會有自閉症相關資源提供，藍祚鴻院長鼓勵自閉症家長可以多加詢問與利用。
資料來源：健康醫療網 世界自閉症關懷日 心理師籲關心「來自星星的孩子」
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