▲ 激情何須百萬？Ford Focus ST-Line Lommel 4D 穩重又好玩

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我知道，Focus 車系中，最接近 ST 的車型，肯定是 ST-Line Lommel 5D。但是，在一部分人內心中，房車還是有其魅力。首先，從外觀看起，4D 多了一個行李廂，好似多了一份穩重，少了 5D 那種隨時都想戰鬥的鋼砲味。同時，身為 ST-Line，也意味著空力套件一件都沒缺少，4D 甚至在車尾擁有 5D 沒有的小鴨尾；其餘 18 吋輪圈、單邊雙出尾管、霧黑水箱護罩、前後下擾流、側裙等都與 5D 相仿；降低 10mm 的底盤高度聽起來不多，但看起來的確張力更甚，正所謂「百改降為先」。
因為房車的車尾讓車長增加到 4.6 公尺，開這車在連續彎路上，可以感覺到車身動態比 5D 更安定，這對駕駛有一定程度的信心提升。這種安定的感覺，Lommel 的後多連桿也是功臣，獨立式懸吊讓後輪多數時間都可浮貼在路面上；再加上我認為是級距中最有參與感的轉向手感，Focus ST-Line Lommel 4D 在操控方面也符合外觀給人的印象，有種穩重與激情兼具的調性。不過，較短的懸吊行程加上 18 吋輪圈，這組合難免犧牲舒適性，但既然你會看上這類車款，相信這點你也可以接受。倒是那米其林 Pilot Sport 4高性能跑胎，操駕時循跡性對於這台車而言綽綽有餘，平時也展現出高標準的獨有「Q 度」。
再說到這顆 EcoBoost 引擎，縱使是三缸，但透過渦輪增壓，182 匹馬力在級距中已是佼佼者， 24.5 公斤米從 1,600 rpm 一路延伸到 4,500 rpm，代表你在大部分的加速過程中，都有最大扭力的支持，踩起來還頗過癮。車內甚至還有模擬聲浪系統，讓你很難聽出這是三缸會有的引擎聲；雖是人造音效，但聽起來也算悅耳，再想到 1.5 升所帶來的稅金優勢，也就不會太在意其真假了。至於那 SelectShift 八速手自排變速箱，反應稱不上迅速，可惜沒有 S 檔位可以選擇，所幸有 M 模式，還能靠著手動換檔維持在高轉速帶。
空間表現，是一個你可能忽略 ST-Line Lommel 4D 所擁有的優點。4D 多了一個「屁股」，不只是造型上的差異，比 5D 多出 170 公升的行李廂空間（511 公升），或許也對你味。除此之外，2.7 公尺的軸距，也代表乘坐空間對一般成人而言都算足夠，尤其後座還算平坦的底板，讓第五名乘客也不太過侷促。本次主角是 ST-Line，所以駕駛座擁有 8 向電動調整及電動腰部支撐；個人認為，前座的椅面稍嫌短了些，長途駕駛的舒適度還需加強，但側向支撐在激烈操駕時，多數都支撐得住。
除了 Focus 與生俱來的空間表現，ST-Line 等級也擁有稱得上豐富的科技配備。Apple CarPlay、Android Auto 以外，ST-Line 與 17 SLA 以上標配的無線充電座、B&O重低音環艙音響、原廠中文衛星導航系統、抬頭顯示器、更成熟的 SYNC 3 通訊娛樂整合系統等。安全方面，那套 Co-Pilot360 駕駛輔助系統，至今你可能也略知一二了。車道導正輔助與全速域 ACC 配合的實用性不在話下，高規車型甚至配備 iACC 智慧型定速巡航調節系統，不過實際使用下來，個人發現實用性沒有增加太多，看到速限變化時，還是傾向於自己主動調整巡航速度；但這也關係到個人駕駛習慣。
92.9 萬新台幣，要拿來買車選擇不少。但這錢要買到看起來、開起來都有跑車樣，又兼具房車形象和空間表現的車，大概就剩 Focus ST-Line Lommel 4D 了。如果這概念聽起來正合你意，我相信這 92.9 萬花得是值得。