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飛天龍貓巴士與湯婆婆油屋再現位置就位於新光三越台南新天地小西門B1，這次來到古城台南開業，「橡子共和國」當然也要把吉卜力工作室經典動畫中最有古都氣氛的湯婆婆油屋重現，店內有台南店限定湯婆婆的油屋打卡點，華麗的日式傳統建築，最適合台南古城的古色古香。
另外最受小朋友歡迎的更有門口側邊的大龍貓打卡點與台南站牌區，台灣總經理鍾芝暐表示：「開幕首波大龍貓登場後，未來將還會有其他不同樣貌的大龍貓會陸續出現在台南，希望大家可以常常回來店裡找尋新龍貓。」
而最讓小朋友喜歡的更有在店內抬頭一看，就有貓巴士飛天而過的畫面。
結帳櫃檯更做成了仿造動畫《龍貓》中草壁家的櫃台，等待結帳時也不要錯過往上看，可愛的黑豆豆們正透過木欄杆在偷偷看著你。
為了跟28年前首店致敬古都開業選擇台南成為南台灣第一個營運點，台灣總經理鍾芝暐透露：「第1、2間店選擇重要的大城市台北、台中據點，站穩腳步後的第3間店落腳台南，最重要的原因是因為要向28年前，橡子共和國第一間店就開幕在東京近郊古城鎮鐮倉，為了想向第一間店致敬，在台灣同樣最古色古香的台南開店，很能夠跟原始精神對話。」
台南才有的專屬配色而為了台南店開幕，「橡子共和國」特別選用台南市市徽的顏色，打造台灣首次雙色設計的貓巴士圖騰，開幕期間只要消費滿500元即贈「貓巴士貼紙(台南行)」，滿1000元再送日本製的「貓巴士圓鏡(台南行)」。同系列的「貓巴士托特包(台南行)」，消費滿1500元後也只要99元即可加價購入手。而這些也都是限量商品，數量有限喔！
橡子共和國 台南店
位置：新光三越台南新天地小西門B1
景點介紹更多資訊：橡子共和國台灣
這篇文章 台南開幕｜飛天貓巴士湯婆婆油屋南台灣出現 竟是因為28年前這個原因 最早出現於 行遍天下旅遊網