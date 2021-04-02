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當您感受到暈眩、想吐等不適的暈車、暈船或暈機等症狀，統稱為「動暈症」，這是人體與外界接觸的三個感覺管道：視覺、前庭覺、本位覺，三者感受的訊息不一致，使大腦感到混亂而造成的症狀，並不是一種疾病。
暈車藥能協助身體阻斷過多的訊息，減輕或避免動暈症的相關症狀。市面上最常見的暈車藥，以第一代抗組織胺藥品及阻斷神經傳導物質乙醯膽鹼的抗膽鹼藥品為主。
何時使用最有效？
一般暈車藥分為口服和貼片等劑型，口服劑型於搭乘前30分鐘至1小時服用，貼片至少在搭車前4小時貼於身體無毛髮處，例如耳後，才能發揮效果。臨床上常遇到民眾忘記提早服用暈車藥，導致藥效不佳。食藥署提醒，使用前應詳閱說明書，因每種藥品效果與持續時間不一，若不注意可能會因過量而造成危害。
常見的暈車藥副作用包含口乾、尿液滯留、嗜睡等，許多藥品不適合與暈車藥一起服用，例如感冒藥、抗過敏藥中常含有抗組織胺成分，若同時使用，恐會加重副作用；而失智症藥品的作用機制有些與暈車藥相同或衝突，若同時服用，可能產生不良影響。另外，部分暈車藥可能會引起嗜睡或是注意力不集中等副作用，如需駕駛或操作危險器械者亦不建議使用。
五大族群 不適合使用暈車藥
⑴良性前列腺（攝護腺）肥大患者：因暈車藥會抑制尿液分泌，會使良性前列腺肥大症狀加劇。
⑵青光眼患者：可能造成眼壓升高，導致青光眼加重。
⑶6歲以下孩童：因肝腎功能發育未完全，不易代謝藥物。
⑷高齡者：常服用多種慢性病藥，不同藥可能會產生交互作用，且因肝腎機能較差，更容易產生副作用。
⑸懷孕未滿3個月的孕婦
食藥署提醒：不適合服用暈車藥者，可由改善空氣流通、坐在交通工具內相對平穩的位置，以減少動暈症的症狀。此外，購買暈車藥時應先諮詢藥師或醫師，確認是否適合服用，且勿將藥品分享親朋好友，以免不適合的族群在使用後產生不良影響。
資料來源：健康醫療網 出遊前吃暈車藥 藥師提醒五大族群注意事項
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