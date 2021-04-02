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一般而言，在創傷後第一個月是為急性期，心理急救之工作重點為心理支援及心理衛教；創傷後第二至六個月為復原期，工作重點為危機及哀慟反應處理；第六個月後為重建期，著重發覺並追蹤罹患精神疾病之高危險群、心理輔導、以及精神醫療。
如果歷經災難的乘客及家屬，持續一兩週且高強度的焦慮、憤怒或哀傷等不好情緒，以及不合理、扭曲思考，同時害怕災難隨時再來的威脅性等想法，行為反應出現失能、停滯、退縮或爆衝等現象。
一個月後仍有麻木、遲滯、不斷回想災難景象、反覆做惡夢、身體不舒服、找不到適合的人傾訴、工作和人際無法專注，抽菸或喝酒明顯增加。
如果出現下面狀況，就需要專業協助，包括：長時間心情混亂、感覺壓力強大、自我責備、覺得快要支撐不下去，就可以請心理專業團隊的協助。
大多數創傷事件產生的影響不會立即顯現，而會封存多年，漸漸侵蝕我們的心理健康，或是潛抑到我們的潛意識，或是扭曲我們的人格特質，等到症狀出現，通常都已經對心靈造成嚴重破壞。（來源：林萃芬 專業諮商心理師）
林萃芬 專業諮商心理師
現任：諮商心理師公會全聯會媒體公關召集人、松德精神科診所諮商心理師、東吳大學兼任講師、中華人事主管協會講師。
專長：感情商、外遇後重建信任及親密關係、不靠藥物睡個好覺、好眠放鬆的各種巧及方法、企業及生涯商、身心減壓、產後憂鬱媽媽的情緒壓力解、青少年情緒及自我探索商、人際溝通模式及互動技巧、夢的解析及隱喻治療、帶父母做孩子的情緒教練、HRV情緒儀、睡眠儀器。
資料來源：健康醫療網 台鐵嚴重交通事故 不同階段的心理急救技巧
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