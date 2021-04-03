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兒童節限定 小手掌人體彩繪吸睛畫出心中的小世界！《老爺童樂繪》限時4天每天下午在B1綠風之庭戶外廣場及景觀走廊登場，老爺特別準備神奇的玻璃蠟筆，讓小朋友可以恣意揮灑創意，不管是天上小星星、森林小動物或甜蜜全家福，想畫什麼就畫什麼！玻璃畫布畫不夠？老爺特別邀請專業老師，在小手掌塗上開心的五顏六色，親自與小朋友互動，探索人體彩繪魔法！畫完不怕肚子餓，美味小點心與汽水冰茶能隨時補充能量，更有大哥哥大姐姐陪伴闖關活動與手作DIY，歡樂一下午！雲天自助餐廳午餐更加碼推出「歡樂吧」兒童餐檯，最愛薯條、漢堡、三明治吃到飽；晚餐則獻上療癒系巧克力噴泉、蛋型巧克力與數字餅乾等限定甜品，非吃不可！
抹茶山下追螢火蟲、小職人露營學堂只到5月小朋友最愛的大自然小夥伴「螢火蟲」，每年初夏將成群結隊在抹茶山下現身，從五峰旗風景區入口到通天橋近4公里路段，即可親眼看見螢火蟲足跡，一閃一閃慢慢飛舞，彷彿置身夢幻螢光大道！礁溪老爺限時推出《星光點點─賞螢住房專案》每日限量5間，樂享專人導覽螢火蟲生態，以及享譽盛名礁溪美人湯外，再贈早餐與宵夜，體驗夢幻螢火蟲仙境就趁現在！
而每年夏天最令人期待的《老爺夏日露營學堂》，今年升級課程內容，推出一系列「飯店職人」生活體驗，像是學習「服務別人就會變快樂」的小小幸福接待員、「快速把房間變乾淨」的小小神奇房務員、「我也會做法式甜品」的小小超級甜點師，以及「搖身變大廚」的小小魅力農夫等，短時間讓小朋友親自參與飯店營運，開創屬於自己的飯店人生。戶外體驗當然少不了！除了最夯的得天豪華露營體驗外，今年特別加入驚險刺激又消暑的「安農溪泛舟」，瞭解周邊環境生態及欣賞河岸風光；更安排「夜訪海之蟹」活動，在傍晚造訪海邊沙灘上忙碌的生物活動，以及享受抓蟹的樂趣。三天兩夜豐富課程共四梯次，每梯次限16人。
圖文提供：礁溪老爺酒店
礁溪老爺兒童月童樂繪
日期：4/2 ~ 4/5 每日15:00-17:00
地點：B1綠風之庭、B1景觀走廊
資訊：為讓小貴賓發揮超強想像力，老爺特別於活動期間開放B1綠風之庭旁玻璃面讓天才小畫家用蠟筆在玻璃上進行彩繪創作。04/04(日) 雲天自助餐廳加碼「繪眼視英雄」活動，將由活動人員帶著題目卡與貴賓同樂，由兒童抽題繪畫、家長答題，答對即可獲得精美小禮物乙份。活動期間雲天自助餐廳於午餐及晚餐推出「歡樂兒童餐檯」，晚餐限定推出「巧克力噴泉」、「蛋型巧克力」、「數字餅乾」等可愛小點心。
抹茶山下賞螢
日期：04/10 ~ 05/16 每日17:30-20:00出發
價位：限入住房客，每日限量5間、每日限額18位。（平日雙人一泊二食$9,000起，如遇假日或升等房型，依飯店規定加價方可入住）
小職人露營學堂
日期：07/06 ~ 08/19
價位：每人原價$13,999，費用包含三天兩夜保險、食宿、活動及來回接駁等費用，05/31前報名繳費享早鳥優惠價$11,999
詳細資訊，請參考礁溪老爺酒店官網或臉書
這篇文章 宜蘭住宿｜小孩放肆畫 礁溪老爺指定牆面隨你塗鴉 最早出現於 行遍天下旅遊網