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台北美食｜不用改名 12歲以下平日兒童餐免費 另也有上班族小確幸

行遍天下旅遊網

2021-04-03 11:00:42

台北美食｜不用改名 12歲以下平日兒童餐免費 另也有上班族小確幸
台北美食｜不用改名 12歲以下平日兒童餐免費 另也有上班族小確幸
說到嚕嚕咪，那圓滾可愛的身形，深受許多大小朋友的喜愛。在台北信義區，有一間正版嚕嚕米授權的餐廳，也相當受到歡迎，除了美食、可愛嚕嚕米周邊商品外，還能「點台」跟嚕嚕米家族一起用餐。為了歡慶4月兒童月，只要4月平日來店用餐，2位大人與1位小朋友同行，只要2位大人均點用鹹食套餐，即免費招待兒童餐乙份（價值200元）。4/2 ~ 4/5 連假期間來店用餐，12歲以下兒童點用兒童餐，即贈送「角色徽章」乙個（原價60元，款式隨機數量有限送完為止）。

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▲兒童節一天不夠玩，Moomin Café嚕嚕米主題餐廳全月都有優惠，讓大小朋友天天都好玩！
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和嚕嚕米約會享好康  平日用餐兒童餐免費吃  連假用餐送小禮物

嚕嚕米主題餐廳將小朋友喜歡的餐點匯聚成兒童餐，有嚕嚕米造型鬆餅、炸雞、薯條和時令水果，主餐調味配合兒童設計，較為清淡，可以安心食用。點用兒童餐還附贈飲品，柳橙汁、蘋果汁、紅茶和可樂四選一。四月平日來店用餐，2位大人與1位小朋友同行，只要2位大人均點用鹹食套餐，即免費招待粉紅醬培根義大利麵兒童餐乙份。

▲匯聚小朋友最愛餐點而成的嚕嚕米兒童餐，4月平日來店用餐免費吃，連假期間點餐就送小禮物。
▲匯聚小朋友最愛餐點而成的嚕嚕米兒童餐，4月平日來店用餐免費吃，連假期間點餐就送小禮物。
而4/2-4/5 連假期間來店用餐，12歲以下兒童只要點用兒童餐，即免費贈送「角色徽章」乙個（原價60元，款式隨機，數量有限送完為止）。自我介紹系列角色徽章直徑44mm，以柔和色系搭配超萌的角色插畫，是書包上別緻的裝飾，也是適合小朋友的收藏品，全系列共七款。

▲4月連假期間，12歲以下兒童點用兒童餐，即贈送「嚕嚕米角色系列徽章」乙個。
▲4月連假期間，12歲以下兒童點用兒童餐，即贈送「嚕嚕米角色系列徽章」乙個。

商品部超萌新品報到 日本進口嚕嚕米收藏再+1 消費滿1200還送嚕嚕米造型夾

用餐完畢後，可別忘了到商品部逛逛！只要單筆消費滿1200元，即贈送「嚕嚕米造型夾」乙個(恕不累贈，款式隨機數量有限送完為止)。推薦給大小朋友的新品玩具「震動抖抖系列玩偶」，全系列有嚕嚕米、小不點、阿金、祖先、阿丁和哥谷等6款，一拉屁股上的圓型拉環，這群可愛的精靈們就會抖抖抖不停，柔軟舒適的材質，十分療癒。

▲日本進口新品報到，【震動抖抖系列玩偶】一共6款，售價700元。
▲日本進口新品報到，【震動抖抖系列玩偶】一共6款，售價700元。
另外，新上市的「嚕嚕米的家 盒玩系列」是嚕嚕米主題餐廳獨家販售的盒玩商品，以「自己的房間」為主題，嚕嚕米準備要去睡覺、小不點正對著溜溜惡作劇等，每個房間各有故事，富饒趣味。原作中的「嚕嚕米的家」是棟三層高的屋子，因此盒玩設計三個面各3個房間共9款，一次購入還可加上以包裝外盒製成的屋頂，完整組成座溫馨的嚕嚕米的家。上述商品與活動，為門市商品部和網路商店同步販售與進行。

▲Moomin Café獨家販售商品【盒玩模型 嚕嚕米的家系列】以自己的房間為主題，全系列共9款，每個售價280元。
▲Moomin Café獨家販售商品【盒玩模型 嚕嚕米的家系列】以自己的房間為主題，全系列共9款，每個售價280元。
▲4/1 ~ 4/30門市商品部和網路商店只要單筆消費滿1200元，即贈送嚕嚕米造型夾乙只，顏色隨機贈送，數量有限，送完為止。
▲4/1 ~ 4/30門市商品部和網路商店只要單筆消費滿1200元，即贈送嚕嚕米造型夾乙只，顏色隨機贈送，數量有限，送完為止。

上班族小確信　百元就能吃到嚕嚕米外帶便當

“All Things Fun are Good for your Tummy”！用好吃的食物帶給人們快樂。Moomin Café 嚕嚕米主題餐廳即日起推出外帶餐盒，美味主餐搭配豐富的時令蔬菜，再加上嚕嚕米的造型飯，讓上班族的午餐不僅美味健康，還很可愛且療癒。位在台北信義區的Moomin Café 外帶餐盒，即日起平日11:30~14:00 期間提供，開賣活動優惠價120元起。

▲台北市信義區上班族有福了！平日中午能以百元吃嚕嚕米外帶便當！嚕嚕米以萌力加持的美食，讓上班族下午上班元氣滿滿。
▲台北市信義區上班族有福了！平日中午能以百元吃嚕嚕米外帶便當！嚕嚕米以萌力加持的美食，讓上班族下午上班元氣滿滿。
本次推出的外帶餐盒主餐包括：炸雞、烤雞、松阪豬便當和日式炸雞咖哩便，其中，炸雞便當和烤雞便當還有泰式椒麻和韓式辣醬等口味可選擇，除了日式炸雞咖哩之外，其他口味便當包含糖心蛋、2種青菜、烤南瓜和烤馬鈴薯塊，配菜的烹調方式少油少鹽，雖然看起來很清淡，但調味不馬虎。日式炸雞咖哩便當則是嚕嚕米主題餐廳的招牌餐點之一，也以外帶餐盒的形式供餐。本次推出的外帶餐盒，就是要讓更多人能感受到嚕嚕米的超萌力，下午工作時元氣滿滿。

▲嚕嚕米等10位家人全員都在餐廳內輪流陪伴大小粉絲用餐，讓心愛的大小寶貝們拍出許多可愛又溫馨的照片。
▲嚕嚕米等10位家人全員都在餐廳內輪流陪伴大小粉絲用餐，讓心愛的大小寶貝們拍出許多可愛又溫馨的照片。

美食推薦

Moomin Café 嚕嚕米主題餐廳 信義店

地址：台北市信義區松壽路12號4樓（ATT 4 FUN 4樓）

電話：02-7737-8608

粉專：Moomin Cafe 嚕嚕米主題餐廳

商店：moomincafe.com.tw

備註：外帶便當大如需量訂購歡迎前一天來電02-77378608預訂



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