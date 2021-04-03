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和嚕嚕米約會享好康 平日用餐兒童餐免費吃 連假用餐送小禮物嚕嚕米主題餐廳將小朋友喜歡的餐點匯聚成兒童餐，有嚕嚕米造型鬆餅、炸雞、薯條和時令水果，主餐調味配合兒童設計，較為清淡，可以安心食用。點用兒童餐還附贈飲品，柳橙汁、蘋果汁、紅茶和可樂四選一。四月平日來店用餐，2位大人與1位小朋友同行，只要2位大人均點用鹹食套餐，即免費招待粉紅醬培根義大利麵兒童餐乙份。
而4/2-4/5 連假期間來店用餐，12歲以下兒童只要點用兒童餐，即免費贈送「角色徽章」乙個（原價60元，款式隨機，數量有限送完為止）。自我介紹系列角色徽章直徑44mm，以柔和色系搭配超萌的角色插畫，是書包上別緻的裝飾，也是適合小朋友的收藏品，全系列共七款。
商品部超萌新品報到 日本進口嚕嚕米收藏再+1 消費滿1200還送嚕嚕米造型夾用餐完畢後，可別忘了到商品部逛逛！只要單筆消費滿1200元，即贈送「嚕嚕米造型夾」乙個(恕不累贈，款式隨機數量有限送完為止)。推薦給大小朋友的新品玩具「震動抖抖系列玩偶」，全系列有嚕嚕米、小不點、阿金、祖先、阿丁和哥谷等6款，一拉屁股上的圓型拉環，這群可愛的精靈們就會抖抖抖不停，柔軟舒適的材質，十分療癒。
另外，新上市的「嚕嚕米的家 盒玩系列」是嚕嚕米主題餐廳獨家販售的盒玩商品，以「自己的房間」為主題，嚕嚕米準備要去睡覺、小不點正對著溜溜惡作劇等，每個房間各有故事，富饒趣味。原作中的「嚕嚕米的家」是棟三層高的屋子，因此盒玩設計三個面各3個房間共9款，一次購入還可加上以包裝外盒製成的屋頂，完整組成座溫馨的嚕嚕米的家。上述商品與活動，為門市商品部和網路商店同步販售與進行。
上班族小確信 百元就能吃到嚕嚕米外帶便當“All Things Fun are Good for your Tummy”！用好吃的食物帶給人們快樂。Moomin Café 嚕嚕米主題餐廳即日起推出外帶餐盒，美味主餐搭配豐富的時令蔬菜，再加上嚕嚕米的造型飯，讓上班族的午餐不僅美味健康，還很可愛且療癒。位在台北信義區的Moomin Café 外帶餐盒，即日起平日11:30~14:00 期間提供，開賣活動優惠價120元起。
本次推出的外帶餐盒主餐包括：炸雞、烤雞、松阪豬便當和日式炸雞咖哩便，其中，炸雞便當和烤雞便當還有泰式椒麻和韓式辣醬等口味可選擇，除了日式炸雞咖哩之外，其他口味便當包含糖心蛋、2種青菜、烤南瓜和烤馬鈴薯塊，配菜的烹調方式少油少鹽，雖然看起來很清淡，但調味不馬虎。日式炸雞咖哩便當則是嚕嚕米主題餐廳的招牌餐點之一，也以外帶餐盒的形式供餐。本次推出的外帶餐盒，就是要讓更多人能感受到嚕嚕米的超萌力，下午工作時元氣滿滿。
美食推薦Moomin Café 嚕嚕米主題餐廳 信義店
地址：台北市信義區松壽路12號4樓（ATT 4 FUN 4樓）
電話：02-7737-8608
粉專：Moomin Cafe 嚕嚕米主題餐廳
商店：moomincafe.com.tw
備註：外帶便當大如需量訂購歡迎前一天來電02-77378608預訂
這篇文章 台北美食｜不用改名 12歲以下平日兒童餐免費 另也有上班族小確幸 最早出現於 行遍天下旅遊網